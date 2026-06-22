Alors que la Coupe du monde 2026 a débuté depuis une semaine, deux défenseurs de l’Olympique lyonnais jouent gros. Nicolas Tagliafico espère lancer son tournoi avec l'Argentine tandis que Moussa Niakhaté et le Sénégal veulent rester en vie contre la Norvège.

Deux Lyonnais en piste en ce début de semaine et deux enjeux bien différents. Nicolas Tagliafico et l’Argentine peuvent assurer la qualification, tandis que Moussa Niakhaté et le Sénégal jouent déjà gros après leur défaite face aux Bleus. Championne du monde en titre, l’Argentine a parfaitement lancé son tournoi en dominant largement l’Algérie (3-0). Resté sur le banc lors de cette rencontre, Nicolas Tagliafico espère retrouver du temps de jeu lors du deuxième rendez-vous face à l'Autriche. Un nouveau succès permettrait à la sélection de Lionel Scaloni de quasiment s’assurer la première place. Mais l'Albiceleste devra se méfier d'une équipe autrichienne qui a également débuté son Mondial par un succès face à la Jordanie (3-1).

Niakhaté et le Sénégal n’ont plus le droit à l’erreur

Le scénario est bien différent pour Moussa Niakhaté. Battus par l’équipe de France (3-1) lors de leur entrée en lice, les Lions de la Teranga se retrouvent déjà sous pression avant d’affronter la Norvège. Face à Erling Haaland et ses coéquipiers, auteurs d'une entrée en matière réussie face à l'Irak (4-1), les Sénégalais devront obtenir un résultat pour conserver de réelles chances de qualification avant leur dernier match de groupe contre l’Irak.