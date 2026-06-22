À l'image de Moussa Niakhaté, le vestiaire de l'OL a salué la mémoire du jeune Cheikh. Ce dernier, atteint d'une grave maladie et hospitalisé à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe) de Lyon, est décédé ces derniers jours.

On sait qu'il est une personne qui a le cœur sur la main. S'il ne veut pas forcément parler de ses actions au Sénégal par exemple, Moussa Niakhaté n'est jamais le dernier pour donner un peu de bonheur aux autres. Reconnu pour sa gentillesse, le défenseur de l'OL s'était pris d'affection pour le jeune Cheikh. Ce dernier luttait contre une grave maladie et se soignait à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe) de Lyon. En plus de l'avoir accompagné à l'entrée du match contre Lorient lors de la saison écoulée, le jeune garçon avait reçu la visite de Niakhaté au sein même de l'établissement, créant un lien particulier avec le défenseur.

"Côtoyer Moussa (Niakhaté) et les autres joueurs t'a donné de l'énergie"

C'est donc avec beaucoup de peine, en marge de la préparation de son match contre la Norvège, que Moussa Niakhaté a annoncé le décès du jeune supporter. Sur ses réseaux sociaux, le Sénégalais lui a rendu hommage. "Après t’être battu de toutes tes forces, bon repos mon petit Cheikh. Un exemple pour tous. Que Dieu t’ouvre les portes du paradis. Une forte pensée à ta maman, ton papa et toute la famille." L'OL s'est associé à cette douleur, mettant en avant l'impact qu'avaient pu avoir Niakhaté et les joueurs lyonnais dans cette lutte. "On sait combien côtoyer Moussa et voir les autres joueurs t’a donné de l’énergie. On ne t’oubliera jamais. Repose en paix." De nombreux joueurs et membres du staff lyonnais ont réagi à cette triste annonce, saluant le courage du petit Cheikh.