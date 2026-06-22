OL : plus qu'une semaine avant la reprise de l'entraînement

En vacances depuis le 18 mai, au lendemain de la débâcle contre le RC Lens, les joueurs de l'OL n'ont plus qu'une semaine de vacances. Le retour à l'entraînement est prévu pour le 29 juin, soit dans sept jours.

Le thermomètre va-t-il redescendre d'ici là ? Dans une semaine, les joueurs de l'OL vont reprendre leurs quartiers à Décines avec la reprise de l'entraînement. S'ils ne retrouveront pas les terrains dès le premier jour que sera ce lundi 29 juin, les Lyonnais espèrent que la température aura baissé de quelques degrés dans les jours à venir pour ne pas souffrir plus que ce ne sera déjà le cas avec la préparation physique. Dans une semaine, les choses sérieuses reprendront donc leur droit au GOLTC avec l'effervescence qui va avec. Si les joueuses d'OL Lyonnes avaient fait un peu de rab jusqu'à fin mai, les vestiaires masculins de Décines sont vides depuis le 17 mai et la défaite cuisante (0-4) contre le RC Lens au Parc OL. Plus d'un mois sans rire, sans consigne et sans sérieux, mais cette attente va bientôt prendre fin.

Déjà trois amicaux calés, deux autres en attente

À l'image de Khalis Merah qui a déjà repris l'entraînement individuel, les joueurs de l'OL vont rapidement remettre le bleu de chauffe, malgré certaines absences de mondialistes. Avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions le 4 ou 5 août prochain, la montée en température va se faire crescendo, avec déjà trois amicaux et un stage au programme. Néanmoins, deux autres rencontres vont se greffer au calendrier de la fin juillet, dans le but d'être fins prêts pour le rendez-vous européen.