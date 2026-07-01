Ce 1er juillet marque officiellement le début de la nouvelle saison. Et donc la fin des contrats pour quelques joueurs de l'OL qui étaient prêtés.

C'est une question purement administrative, mais elle a son importance pour les clubs. Notamment d'un point de vue financier. Le passage au 1er juillet est synonyme de nouvelle saison. Nous sommes donc officiellement dans l'exercice 2026-2027 à partir de ce mercredi. Et donc, des contrats ont pris fin du côté de l'OL, principalement d'éléments qui étaient prêtés. Rachid Ghezzal étant l'exception.

Des destins variés pour les prêtés

Ainsi, Hans Hateboer est libre comme l'air, Adam Karabec retrouve le Sparta Prague, Endrick va rallier le Real Madrid et Roman Yaremchuk a repris avec l'Olympiakos. Au contraire, le bail de Kaïl Boudache débute maintenant, et il pourra désormais pleinement prendre part aux entraînements avec le groupe de Paulo Fonseca.

On attendra aussi les annonces pour les recrues (le défenseur gauche Mohamed Ouédraogo, le milieu Mads Bidstrup et l'attaquant Julien Duranville). Les coûts de leur transfert seront alors inscrits dans les comptes de 2026-2027.