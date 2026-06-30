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Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
Endrick avec Roman Yaremchuk lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Yaremchuk reprend avec l'Olympiakos, le chantier du numéro 9 reste ouvert

  • par Alban Nivet
  • 2 Commentaires

    • Roman Yaremchuk a retrouvé l'Olympiakos ce lundi. L'attaquant ukrainien a repris l'entraînement avec le club grec, alors que son prêt à l'OL a pris fin à l'issue de la saison.

    Arrivé à Lyon lors du mercato hivernal, le buteur de 30 ans aura laissé une impression mitigée durant ses six mois passés entre Rhône et Saône. Auteur de quatre buts en Ligue 1, l'international ukrainien a fini par trouver sa place dans le système de Paulo Fonseca grâce à son jeu dos au but, sa présence dans la surface et son expérience. Mais ses débuts ont été plus délicats.

    Malgré la satisfaction du staff lyonnais, l'OL n'a pas levé l'option d'achat de cinq millions d'euros fixée par l'Olympiakos. Les dirigeants rhodaniens auraient tenté de renégocier le montant du transfert. Le club grec aurait refusé de revoir ses exigences à la baisse.

    L'OL devra recruter devant

    Le retour de Roman Yaremchuk en Grèce rappelle surtout l'une des priorités de l'été lyonnais. Avec les départs de l'attaquant de 30 ans et d'Endrick, l'OL a perdu deux solutions dans l'axe du secteur offensif (le Brésilien évoluait cependant comme ailier). Pavel Šulc peut évoluer dans un rôle offensif, tandis qu'Enzo Molebe, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez ont repris l'entraînement, mais il faudra vraisemblablement recruter au moins un avant-centre avant le début de la saison.

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 30 Juin 26 à 12 h 01

      Pour ceux qui voulaient absolument que Endrick joue en pointe à l'OL, vous avez vu le match ?
      Aligner Endrick en pointe dans quelques années pourquoi pas ? Mais le faire dans l'immédiat c'était contre-productif.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 30 Juin 26 à 12 h 05

      j'ai regardé ce match , il n'a pas été alimenté , le milieu du brésil a été très faible je trouve , à l'instar d'un guimaraes méconnaissable ( paqueta encore pire , sorti à la mi temps ) , beaucoup de passes ratées , de pertes de balles .

      Il a essayé de revenir pour donner lui , des ballons , mais sans succès .

      Carlo Ancelotti devrait revoir sa copie , car ce Brésil poussif ( à l'image de l'allemagne , lente , léthargique hier soir ) ne va pas aller loin .

      Signaler

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