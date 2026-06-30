Roman Yaremchuk a retrouvé l'Olympiakos ce lundi. L'attaquant ukrainien a repris l'entraînement avec le club grec, alors que son prêt à l'OL a pris fin à l'issue de la saison.

Arrivé à Lyon lors du mercato hivernal, le buteur de 30 ans aura laissé une impression mitigée durant ses six mois passés entre Rhône et Saône. Auteur de quatre buts en Ligue 1, l'international ukrainien a fini par trouver sa place dans le système de Paulo Fonseca grâce à son jeu dos au but, sa présence dans la surface et son expérience. Mais ses débuts ont été plus délicats.

Malgré la satisfaction du staff lyonnais, l'OL n'a pas levé l'option d'achat de cinq millions d'euros fixée par l'Olympiakos. Les dirigeants rhodaniens auraient tenté de renégocier le montant du transfert. Le club grec aurait refusé de revoir ses exigences à la baisse.

L'OL devra recruter devant

Le retour de Roman Yaremchuk en Grèce rappelle surtout l'une des priorités de l'été lyonnais. Avec les départs de l'attaquant de 30 ans et d'Endrick, l'OL a perdu deux solutions dans l'axe du secteur offensif (le Brésilien évoluait cependant comme ailier). Pavel Šulc peut évoluer dans un rôle offensif, tandis qu'Enzo Molebe, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez ont repris l'entraînement, mais il faudra vraisemblablement recruter au moins un avant-centre avant le début de la saison.