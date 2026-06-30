OL : les "Mondialistes" devraient avoir deux semaines de vacances

À l'image d'un Pavel Šulc qui devrait revenir mi-juillet, les joueurs de l'OL participants au Mondial bénéficieraient de deux semaines de vacances une fois leur tournoi terminé.

Forcément, avec 32 des 48 équipes qualifiées pour les 16es de finale, le taux d'éliminés est assez faible. Sur les six Lyonnais présents au Mondial, seul Pavel Šulc a quitté la compétition avec la Tchéquie. Une déception pour l'attaquant de l'OL, qui espérait briller cet été en sélection. Mais pour son club, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Il lui faudra évidemment recharger les batteries et digérer cet échec mentalement, mais il sera assez vite de retour à Lyon avec ce revers précoce.

L'OL scrute les retours de Niakhaté, Tagliafico et Nuamah

En effet, il serait attendu à la mi-juillet à Décines pour retrouver le groupe rhodanien. Pour les autres, ce pourrait être un peu plus long en fonction de leur parcours. Ainsi L'Equipe indique que les internationaux auront le droit à deux semaines de repos lorsqu'ils quitteront le tournoi. Cela concerne Moussa Niakhaté, Matt Turner, Duje Caleta-Car, Nicolas Tagliafico et Ernest Nuamah. Dans la liste, quelques éléments seront précieux tout au long de la saison pour le dernier 4e de Ligue 1, qui ambitionne de faire au moins aussi bien en 2027.