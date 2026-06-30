OL - Mercato : des prêts pour Matt Turner et Duje Caleta-Car ?

Après le Mondial, Matt Turner et Duje Caleta-Car vont revenir à l'OL. Pour combien de temps ? Le club souhaiterait les prêter de nouveau.
Contrairement à Pavel Šulc, Matt Turner et Duje Caleta-Car sont toujours en course pour la Coupe du monde. Les 16es de finale les attendent, face respectivement à la Bosnie-Herzégovine et au Portugal. Une fois que leur compétition sera achevée, les deux hommes, après leurs vacances, reviendront à l'OL. Ils sortent en effet de deux prêts, mais ni le New England Revolution, ni la Real Sociedad n'ont levé les options d'achat. Aujourd'hui, l'idée pour toutes les parties est de trouver une solution, alors qu'ils n'entrent pas dans le projet du club.
Caleta-Car n'a plus qu'un an de contrat
D'après L'Équipe, le plan serait qu'ils repartent pour un transfert provisoire au cours du mercato estival. Le gardien américain et le défenseur croate sont sous contrat jusqu'en 2028 et 2027 avec l'Olympique lyonnais. Autre élément qui restera en marge du groupe, Paul Akouokou, pour qui le bail court encore pour un an. Pour le milieu de terrain aussi, une solution devra être trouvée cet été. Pour les finances du club et la carrière de ces trois joueurs, un départ semble inéluctable.
Un sacré trio de boulets sur les bras .
bon courage à MLJ qui doit se farcir ces dossiers alors qu'il a bien autre chose à faire .
Akoukou , c'est mort , on va devoir le payer un an , aucun club ne voudra du brillant milieu de terrain , parachuté titulaire contre manchester , le plus grand coup de sieur Fonseca .
DCC n'est plus assez performant mais il l'a été
Akouokou, quel drôle de panic buy ..
Matt Turner est un cas différent.. arnaque totale de JT .. il est quand même 2e gardien de sa sélection et a joué en CdM ..
Parler de boulets n'est pas juste