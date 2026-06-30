OL - Mercato : des prêts pour Matt Turner et Duje Caleta-Car ?

Après le Mondial, Matt Turner et Duje Caleta-Car vont revenir à l'OL. Pour combien de temps ? Le club souhaiterait les prêter de nouveau.

Contrairement à Pavel Šulc, Matt Turner et Duje Caleta-Car sont toujours en course pour la Coupe du monde. Les 16es de finale les attendent, face respectivement à la Bosnie-Herzégovine et au Portugal. Une fois que leur compétition sera achevée, les deux hommes, après leurs vacances, reviendront à l'OL. Ils sortent en effet de deux prêts, mais ni le New England Revolution, ni la Real Sociedad n'ont levé les options d'achat. Aujourd'hui, l'idée pour toutes les parties est de trouver une solution, alors qu'ils n'entrent pas dans le projet du club.

Caleta-Car n'a plus qu'un an de contrat

D'après L'Équipe, le plan serait qu'ils repartent pour un transfert provisoire au cours du mercato estival. Le gardien américain et le défenseur croate sont sous contrat jusqu'en 2028 et 2027 avec l'Olympique lyonnais. Autre élément qui restera en marge du groupe, Paul Akouokou, pour qui le bail court encore pour un an. Pour le milieu de terrain aussi, une solution devra être trouvée cet été. Pour les finances du club et la carrière de ces trois joueurs, un départ semble inéluctable.