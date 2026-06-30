Actualités
Duje Caleta-Car, joueur de l'OL
Duje Caleta-Car, joueur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Mercato : des prêts pour Matt Turner et Duje Caleta-Car ?

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Après le Mondial, Matt Turner et Duje Caleta-Car vont revenir à l'OL. Pour combien de temps ? Le club souhaiterait les prêter de nouveau.

    Contrairement à Pavel Šulc, Matt Turner et Duje Caleta-Car sont toujours en course pour la Coupe du monde. Les 16es de finale les attendent, face respectivement à la Bosnie-Herzégovine et au Portugal. Une fois que leur compétition sera achevée, les deux hommes, après leurs vacances, reviendront à l'OL. Ils sortent en effet de deux prêts, mais ni le New England Revolution, ni la Real Sociedad n'ont levé les options d'achat. Aujourd'hui, l'idée pour toutes les parties est de trouver une solution, alors qu'ils n'entrent pas dans le projet du club.

    Caleta-Car n'a plus qu'un an de contrat

    D'après L'Équipe, le plan serait qu'ils repartent pour un transfert provisoire au cours du mercato estival. Le gardien américain et le défenseur croate sont sous contrat jusqu'en 2028 et 2027 avec l'Olympique lyonnais. Autre élément qui restera en marge du groupe, Paul Akouokou, pour qui le bail court encore pour un an. Pour le milieu de terrain aussi, une solution devra être trouvée cet été. Pour les finances du club et la carrière de ces trois joueurs, un départ semble inéluctable.

    à lire également
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    L'OL chercherait encore deux matchs pour sa préparation
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 30 Juin 26 à 9 h 35

      Un sacré trio de boulets sur les bras .

      bon courage à MLJ qui doit se farcir ces dossiers alors qu'il a bien autre chose à faire .

      Akoukou , c'est mort , on va devoir le payer un an , aucun club ne voudra du brillant milieu de terrain , parachuté titulaire contre manchester , le plus grand coup de sieur Fonseca .

      Signaler
    2. Avatar
      mmc1789 - mar 30 Juin 26 à 10 h 25

      DCC n'est plus assez performant mais il l'a été
      Akouokou, quel drôle de panic buy ..

      Matt Turner est un cas différent.. arnaque totale de JT .. il est quand même 2e gardien de sa sélection et a joué en CdM ..

      Parler de boulets n'est pas juste

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    L'OL chercherait encore deux matchs pour sa préparation 10:10
    Duje Caleta-Car, joueur de l'OL
    OL - Mercato : des prêts pour Matt Turner et Duje Caleta-Car ? 09:25
    L'OL sait aussi former des défenseurs 08:40
    OL : formé au club, Madyan Sounni retrouvera les Lyonnais avec Mâcon 71 08:00
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    L'OL tourne le dos à la multipropriété 07:30
    Euro U19 : pour ses débuts, Emilie Mece (OL Lyonnes) brille avec la Suisse 29/06/26
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Comment suivre les matchs amicaux de l'OL 29/06/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : les Lyonnais ont retrouvé les terrains 29/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL contre Auxerre
    Classement des tribunes : les supporters de l'OL ont mis l'ambiance 29/06/26
    OL Académie
    OL Lyonnes récupère la main à Meyzieu, le projet de centre de performance prend forme 29/06/26
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : un documentaire de Ligue 1+ se penche sur "l'ADN lyonnais" 29/06/26
    Un directeur sportif, une rareté pour l'OL 29/06/26
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    OL : qui sont les joueurs présents à la reprise ce lundi ? 29/06/26
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Botafogo - Textor : Michele Kang revient sur les sujets "complexes" liés à l'OL 29/06/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde : le programme des joueurs de l'OL en 16es 29/06/26
    OL : Philippe Diallo salue l'investissement de Michele Kang 29/06/26
    OL : une organisation stabilisée et renforcée après la période de crise 29/06/26
    OL : les derniers résultats des Lyonnais au Mondial 29/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut