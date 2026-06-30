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Steeve Kango, joueur de l’OL (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL sait aussi former des défenseurs

  • par Gwendal Chabas

    • Réputé pour sa capacité à polir des attaquants, voire des milieux, le centre de formation de l'OL a aussi vu éclore quelques défenseurs ces dernières années. Le fruit d'un travail sur la polyvalence, notamment.

    Ce lundi, à la reprise de l'entraînement, de nombreux visages juvéniles ont animé la première journée de la pré-saison lyonnaise. Khalis Merah, Rémi Himbert, Adil Hamdani... Ça chambre, ça rigole entre le milieu de terrain et les deux attaquants. Dans la lignée des Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons, voire plus loin encore, Sidney Govou, Rémi Garde et Bruno Genesio, ils incarnent la nouvelle génération issue de Meyzieu. Avec eux, Steeve Kango (20 ans) et Melvyn Otobo (18 ans), qui illustrent la capacité de l'OL à former également des défenseurs.

    Car si son Académie est particulièrement réputée pour ses éléments offensifs, il ne faut pas oublier ces dernières années des noms comme Castello Lukeba, Pierre Kalulu, Malo Gusto, Melvin Bard ou encore Mamadou Sarr. Certes, tous n'ont pas eu leur chance à l'Olympique lyonnais. Et ceux qui ont eu l'occasion de se montrer n'ont pas eu le loisir de s'inscrire dans la durée comme a pu le faire un Samuel Umtiti avant eux par exemple. Mais le constat est que quatre d'entre eux sont internationaux A et que Melvin Bard est un élément référencé en Ligue 1 aujourd'hui (166 apparitions).

    Les faire travailler plusieurs systèmes

    Les Rhodaniens parviennent donc aussi à faire éclore des footballeurs défensifs. "Avant de parler des entraînements, il y a la part du recrutement. C'est très important, il faut trouver les bons profils. Il est difficile de comparer à ce qui se faisait avant car je n'étais pas à l'intérieur, mais pendant que j'y travaillais (de 2011 à 2025), ce qui a fonctionné, c'est de les faire évoluer sur plusieurs postes. Je pense que ça a pu les aider ensuite à développer des aptitudes pour jouer dans différents systèmes et projets, nous confie Amaury Barlet, formateur durant 14 ans dans les différentes catégories de jeunes. On forme des garçons pour qu'ils aient la faculté de s'inscrire dans le monde adulte."

    Pierre Kalulu est capable d'évoluer comme central, arrière droit ou piston, Malo Gusto a d'abord été ailier avant de redescendre, Mamadou Sarr est passé par l'entrejeu afin de développer sa lecture du jeu... La clé se trouverait donc dans la polyvalence inculquée avant le passage chez les professionnels. "Ils doivent être en mesure de s'inscrire dans une ligne de trois, quatre ou cinq. Si tu es latéral, on va te demander de dédoubler ou d'être à l'intérieur, décrit le technicien particulièrement friand du futsal. Il y a vraiment la réflexion de les développer et d'améliorer 'leur caisse à outils'."

    Autre piste de réflexion pouvant expliquer ce phénomène, le surclassement. "Cette stratégie peut porter ses fruits. On a parfois des défenseurs qui ne sont pas trop mis en difficulté ou pris à défaut lorsqu'ils évoluent dans leur classe d'âge. Selon moi, il faut leur proposer des contextes d'apprentissage pour les mettre au défi, avec notamment des attaquants qui vont leur poser davantage de problèmes, insiste Amaury Barlet. Dans cette volonté-là, c'est intéressant de les surclasser à l'entraînement, et ensuite en compétition. Ça peut les rendre plus performants."

    L'OL a du réservoir aux portes des pros

    Cela a notamment fonctionné pour Malo Gusto et Pierre Kalulu. "Ils ont joué rapidement à l'étage au-dessus", se remémore-t-il. Ces deux joueurs ont par ailleurs disputé la "Youth League, un accélérateur très important", affirme notre interlocuteur. Un ensemble qui en ferait désormais des footballeurs plus complets ? "Si on prend les dernières générations, je dirais oui. Maintenant, pour les prochains, c'est l'avenir qui nous apportera la réponse."

    Cet été, Steeve Kango et Melvyn Otobo devraient pouvoir se montrer. En attendant Angel Garcia (18 ans), qui reprendra en réserve pour commencer. Un signe que le réservoir est encore là, même s'il coule plus ou moins à flot selon les années. "Beaucoup de personnes ont dénigré le centre de formation, alors qu'il y a du talent, maintient Amaury Barlet. Seulement, il y a eu énormément de surclassements et les résultats en ont pâti, mais l'objectif, c'est de sortir des joueurs. Maintenant, c'est à eux de saisir l'opportunité, car aujourd'hui, le club en offre." La saison 2025-2026 a en effet permis de voir apparaître quelques Gones. Le cru 2026-2027 sera-t-il du même acabit ?

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