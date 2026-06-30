L'affiche amicale entre l'Olympique lyonnais et Mâcon 71 aura une saveur particulière pour Madyan Sounni. Formé à l'OL pendant plus de dix ans, le joueur de 23 ans vient de s'engager avec les Mâconnais et pourrait ainsi affronter son ancien club durant la préparation estivale. Passé par Caluire avant de rejoindre l'Académie en 2011, Madyan Sounni a effectué l'ensemble de sa formation à l'OL. Il a gravi les différentes catégories de jeunes jusqu'à la réserve, avec laquelle il a notamment évolué en National 2. Le milieu offensif avait quitté l'Olympique lyonnais à l'été 2023 pour rejoindre Ain Sud, avant de passer par l'AS Saint-Priest puis le FC Chalon. Cet été, il s'est engagé avec Mâcon 71, où il poursuivra sa carrière en National 3.

Des retrouvailles le 8 juillet

Le jeudi 8 juillet (10h30), le joueur footballeur de 23 ans devrait ainsi disputer un match particulier face à l'équipe qui l'a vu grandir. Une opposition qui constituera l'un des temps forts de la préparation estivale des Mâconnais. Pour Madyan Sounni, elle offrira surtout l'occasion de retrouver les installations et le club dans lequel il a effectué l'essentiel de sa formation. Comme un certain Nicolas Puydebois dans le staff d'ailleurs.