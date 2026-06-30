L'OL tourne le dos à la multipropriété

La semaine passée, l'OL a officiellement quitté la multipropriété Eagle Football. Lundi, il a, de manière symbolique, supprimé les mentions à Botafogo et au RWD Molenbeek sur son site internet.

On l'avait expliqué la semaine passée. L'arrivée de Michele Kang comme propriétaire de l'Olympique lyonnais a pour conséquence de faire sortir le club de la multipropriété. Rappelons qu'avant la prise de contrôle de l'Américaine, il était lié au RWD Molenbeek et surtout à Botafogo, ce qui a eu un impact significatif sur ses finances. Mais désormais, tout ceci est terminé, puisque les Rhodaniens sont sortis d'Eagle Football. C'est le retour d'OL Groupe, comme s'appelait l'entreprise avant le printemps 2024.

Pour vraiment tourner la page de ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie. Elle est surtout symbolique, puisque lundi, l'OL a enlevé toutes les mentions à EFG, Botafogo et Molenbeek sur son site internet. On ajoutera que c'est désormais une photo de Michele Kang qui illustre la section finance de la société.

Le groupe Eagle Bidco sera démentelé

La patronne des Lyonnes s'était d'ailleurs exprimée sur ce sujet vendredi. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Il va falloir que nos avocats nous aident. Eagle Bidco est toujours dans le processus d'administration. Leur objectif est de monétiser leurs actifs autant que possible. Nous sommes désormais étrangers à tout ça, mais je pense que l'opération doit se compléter d'une manière ou d'une autre, insistait-elle. En tant que club, on aimerait bien qu'ils reviennent à leur propre histoire." En tout cas, l'Olympique lyonnais peut désormais reprendre l'écriture de la sienne, qui passera par une période de "restructuration financière" au moins jusqu'en 2028.