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John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
John Textor, ex président de l’OL, et Michele Kang, sa successeure

L'OL tourne le dos à la multipropriété

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • La semaine passée, l'OL a officiellement quitté la multipropriété Eagle Football. Lundi, il a, de manière symbolique, supprimé les mentions à Botafogo et au RWD Molenbeek sur son site internet.

    On l'avait expliqué la semaine passée. L'arrivée de Michele Kang comme propriétaire de l'Olympique lyonnais a pour conséquence de faire sortir le club de la multipropriété. Rappelons qu'avant la prise de contrôle de l'Américaine, il était lié au RWD Molenbeek et surtout à Botafogo, ce qui a eu un impact significatif sur ses finances. Mais désormais, tout ceci est terminé, puisque les Rhodaniens sont sortis d'Eagle Football. C'est le retour d'OL Groupe, comme s'appelait l'entreprise avant le printemps 2024.

    Pour vraiment tourner la page de ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie. Elle est surtout symbolique, puisque lundi, l'OL a enlevé toutes les mentions à EFG, Botafogo et Molenbeek sur son site internet. On ajoutera que c'est désormais une photo de Michele Kang qui illustre la section finance de la société.

    Le groupe Eagle Bidco sera démentelé

    La patronne des Lyonnes s'était d'ailleurs exprimée sur ce sujet vendredi. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Il va falloir que nos avocats nous aident. Eagle Bidco est toujours dans le processus d'administration. Leur objectif est de monétiser leurs actifs autant que possible. Nous sommes désormais étrangers à tout ça, mais je pense que l'opération doit se compléter d'une manière ou d'une autre, insistait-elle. En tant que club, on aimerait bien qu'ils reviennent à leur propre histoire." En tout cas, l'Olympique lyonnais peut désormais reprendre l'écriture de la sienne, qui passera par une période de "restructuration financière" au moins jusqu'en 2028.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 30 Juin 26 à 7 h 49

      C’est une bonne nouvelle, pour la simple raison que c’est Me KANG qui reprend le club. Le problème n’est pas la multipropriété c’est simplement la QUALITÉ du Dirigeant qui pilote le club. Un mauvais President quelquesoit le système coulera le club . Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir une Présidente compétente. Tant mieux

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 30 Juin 26 à 8 h 32

      Les pisses ricard n'avaient qu'à bien se tenir.
      Elle a réussit à remettre en ordre quasiment tout ce qui avait été bousillé par les deux ex.
      Et cerise sur le gâteau grâce à l'entente avec le maire de Mezieux tout avance très vite pour les infrastructures chez les fenottes.

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