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Emilie Mece (au centre), attaquante d’OL Lyonnes avec la Suisse U19 (@UEFA)

Euro U19 : pour ses débuts, Emilie Mece (OL Lyonnes) brille avec la Suisse

  • par Gwendal Chabas

    • La Suisse a contenu l'Espagne dimanche pour son entrée en lice dans l'Euro U19 (2-2). L'attaquante lyonnaise Emilie Mece a marqué un but.

    La France n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro U19, mais ce n'est pas pour autant qu'OL Lyonnes n'est pas représenté dans ce tournoi. En effet, la Suisse a convoqué l'attaquante Emilie Mece, qui a brillé avec la réserve rhodanienne cette saison (9 buts). Et elle est visiblement dans la même dynamique en sélection avec une belle entame de tournoi. Car la joueuse de 18 ans (elle fêtera ses 19 ans le 15 juillet) et ses compatriotes n'avaient pas la partie facile contre l'Espagne.

    Mece a ouvert le score

    Pour leur première rencontre, les Suissesses ont tenu la dragée haute à leur adversaire, avec notamment l'ouverture du score à la 34e minute de jeu de la buteuse lyonnaise. Derrière, les Espagnoles ont bien réagi en reprenant les commandes à la 63e. Finalement, les Helvètes ont égalisé sur penalty à la 87e pour arracher un point précieux.

    Il leur faudra finir dans les deux premiers du groupe pour jouer les demi-finales. Prochaine confrontation cruciale face à l'Autriche mercredi. Les Autrichiennes sont seules en tête après leur succès 3 à 0 devant l'Islande. Des Islandaises que la Suisse affrontera samedi.

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