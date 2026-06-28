Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL) contre le FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : quel avenir pour Tagliafico et Maitland-Niles, en fin de contrat en 2027 ?

  • par Alban Nivet
  • 3 Commentaires

    • À partir du 1er juillet, Nicolas Tagliafico et Ainsley Maitland-Niles entreront dans leur dernière année de contrat avec l'OL. Titulaires dans les couloirs de la défense lyonnaise, les deux joueurs présentent pourtant des situations bien différentes à l'approche de la saison 2026-2027.

    Si Corentin Tolisso discute déjà d'une prolongation avec le club, les dossiers des deux latéraux pourraient rapidement devenir des sujets importants pour la direction rodanienne. Entre prolongation, vente ou départ libre, l'OL devra faire des choix.

    Une dernière occasion pour Maitland-Niles ?

    Arrivé libre à l'été 2023, Ainsley Maitland-Niles possède encore une réelle valeur marchande. Estimé à 10 millions d'euros par Transfermarkt, l'Anglais demeure l'un des défenseurs les mieux valorisés de l'effectif. Malgré une saison 2025-2026 en dents de scie, le footballeur de 29 ans conserve une certaine cote sur le marché grâce à sa polyvalence, à son expérience acquise en Premier League et sur la scène européenne. Sans prolongation dans les prochains mois, l'été 2026 pourrait représenter la dernière opportunité pour l'Olympique lyonnais de récupérer une indemnité de transfert significative. À un an de la fin de son contrat, le dossier de l'ex-Gunner sera à suivre de près.

    Tagliafico, jusqu'au bout de l'aventure ?

    Du côté de Nicolas Tagliafico, la situation apparaît sensiblement différente. Le champion du monde fêtera ses 34 ans fin août et sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à quatre millions d'euros. Malgré son expérience et son statut, l'arrière gauche ne représente plus un véritable actif de revente. Son importance se situe davantage sur le terrain et dans le vestiaire, où il fait partie des leaders du groupe. Mais il a perdu sa place au profit d'Abner sur les dernières semaines de l'exercice. Actuellement engagé à la Coupe du monde avec l'Argentine, Tagliafico reste un joueur apprécié de Paulo Fonseca.

    Les prochaines semaines permettront de savoir quelle direction prendra l'OL concernant deux des éléments majeurs de l'effectif.

    à lire également
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : toujours cet horizon 2028 en ligne de mire
    3 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - dim 28 Juin 26 à 8 h 26

      Maitland-Niles est un très bon joueur, mais le problème c'est ses périodes de bas, qui sont vraiment basses!
      Et Tagliafico, dans les meilleurs joueurs en 24-25, qui nous a couté cher au printemps avec ses rouges et son agressivité mal placée, pourra t'il retrouver son niveau dans sa 35eme année ?

      Signaler
    2. Avatar
      brad - dim 28 Juin 26 à 8 h 56

      Le journaliste ne fait pas erreur sur leurs âges , car sur le terrain Nicolas fait plus jeune de par son activité , a plus d'envie , lui part à la guerre à chaque match et fait partie encore malgré son âge de la sélection d'Argentine qui postule à monter sur un podium , ou voit on AMN dans cette coupe du monde , son sélectionneur voit bien ses carences....
      Des cartons rouges c'est le propre d'un défenseur rugueux , ce que l'on reproche justement et aujourd'hui a des Koundé ou Hernandez qui n'ont pas ou plus la virilité du geste défensif et aussi des replis défensifs qui prêtent à caution.....
      Des deux, je garde celui qui est le plus régulier a son poste sur 90minutes ; c'est à dire Nicolas même pour encore au moins 1 an......
      Si tel est le montant de Transfermark , alors on récupère dix briques au lieu de 4 , et on garde un guerrier qui est plus dans une attitude Moreira.......

      Signaler
    3. Avatar
      pathetikOL - dim 28 Juin 26 à 9 h 02

      Tagliatico restera sauf à trouver un projet aux US .. AMN doit effectivement partir sauf à le reconvertir en milieu de terrain d'appoint suivant les systèmes de jeu, mais arrêter en latéral, et lui apprendre à ne pas tirer sur le gardien (comme d'autres d'ailleurs, quand je parle de coach des attaquants pour moi un poste de recrutement prioritaire
      ).

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : toujours cet horizon 2028 en ligne de mire 09:00
    OL : quel avenir pour Tagliafico et Maitland-Niles, en fin de contrat en 2027 ? 08:00
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Un stade allemand portera désormais le nom de Jule Brand 27/06/26
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    Coupe du monde : Tagliafico retrouvera-t-il une place de titulaire face à la Jordanie ? 27/06/26
    Maria Luisa Grohs, nouvelle gardienne d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Grohs a "hâte" de vivre sa"première expérience loin de l’Allemagne" 27/06/26
    Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde
    OL - Coupe du monde : finale de groupe entre Nuamah et Caleta-Car 27/06/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    La réserve d'OL Lyonnes disputera le premier Challenge Espoirs 27/06/26
    Mohamed Ouédraogo, latéral du SCR Altach
    Mercato : l'OL devrait débourser moins de 3 M€ pour Mohamed Ouédraogo 27/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
    OL : déjà 45 matchs minimum au programme en 2026-2027 27/06/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : l’OL peut-il reproduire le coup de maître de la saison passée ? 27/06/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Gerlinger : "Nous voulons jouer l’Europe, comme la saison passée" 27/06/26
    Michele Kang : "L'OL a une vraie fondation et est plus fort pour l'avenir" 26/06/26
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean devient directeur sportif 26/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    La DNCG encadre la masse salariale de l'OL 26/06/26
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL : suivez la conférence de presse de Michele Kang et Michael Gerlinger 26/06/26
    Première Ligue : le calendrier d'OL Lyonnes connu le 3 juillet 26/06/26
    Mercato : cet attaquant lié à l'OL évoque son avenir 26/06/26
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    OL : des changements de numéro à venir 26/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut