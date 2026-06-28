À partir du 1er juillet, Nicolas Tagliafico et Ainsley Maitland-Niles entreront dans leur dernière année de contrat avec l'OL. Titulaires dans les couloirs de la défense lyonnaise, les deux joueurs présentent pourtant des situations bien différentes à l'approche de la saison 2026-2027.

Si Corentin Tolisso discute déjà d'une prolongation avec le club, les dossiers des deux latéraux pourraient rapidement devenir des sujets importants pour la direction rodanienne. Entre prolongation, vente ou départ libre, l'OL devra faire des choix.

Une dernière occasion pour Maitland-Niles ?

Arrivé libre à l'été 2023, Ainsley Maitland-Niles possède encore une réelle valeur marchande. Estimé à 10 millions d'euros par Transfermarkt, l'Anglais demeure l'un des défenseurs les mieux valorisés de l'effectif. Malgré une saison 2025-2026 en dents de scie, le footballeur de 29 ans conserve une certaine cote sur le marché grâce à sa polyvalence, à son expérience acquise en Premier League et sur la scène européenne. Sans prolongation dans les prochains mois, l'été 2026 pourrait représenter la dernière opportunité pour l'Olympique lyonnais de récupérer une indemnité de transfert significative. À un an de la fin de son contrat, le dossier de l'ex-Gunner sera à suivre de près.

Tagliafico, jusqu'au bout de l'aventure ?

Du côté de Nicolas Tagliafico, la situation apparaît sensiblement différente. Le champion du monde fêtera ses 34 ans fin août et sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à quatre millions d'euros. Malgré son expérience et son statut, l'arrière gauche ne représente plus un véritable actif de revente. Son importance se situe davantage sur le terrain et dans le vestiaire, où il fait partie des leaders du groupe. Mais il a perdu sa place au profit d'Abner sur les dernières semaines de l'exercice. Actuellement engagé à la Coupe du monde avec l'Argentine, Tagliafico reste un joueur apprécié de Paulo Fonseca.

Les prochaines semaines permettront de savoir quelle direction prendra l'OL concernant deux des éléments majeurs de l'effectif.