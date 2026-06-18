Lors de la défaite 1 à 0 à Lorient, Ainsley Maitland-Niles a pris une "soufflante" par Paulo Fonseca à la pause. L'Anglais venait d'être exclu.

Lorsqu'on repense à cette partie, on se dit qu'elle a finalement lancé l'énorme série de 13 victoires d'affilée de l'OL. Mais à la mi-temps de la rencontre à Lorient, on était loin de tout ça. Il était mené 1 à 0 et allait disputer le deuxième acte à 10 après l'exclusion d'Ainsley Maitland-Niles à la 42e minute. Le latéral droit a écopé de deux avertissements, pénalisant ses coéquipiers, qui n'ont pas relevé la barre au retour des vestiaires.

Un épisode sur lequel est revenu l'ancien Gunner dans le documentaire "Toujours là" sorti par le club. "C'était tellement rapide, j'ai cru que j'allais récupérer le ballon. Je me suis manqué et j'en ai payé le prix, se souvient-il. Le coach m'avait parlé avant le match. Il attendait mieux de moi, que j'avais plus d'expérience et que je devais attendre le bon moment pour faire le tacle."

Fonseca avait prévenu son joueur

Une confidence faite a posteriori, mais qui ne raconte pas tout de la tension à ce moment-là. Car lorsque Paulo Fonseca revient dans les vestiaires à la pause, il est très remonté. Le Portugais, qui revenait sur le banc après sa suspension, passe une soufflante à son joueur. "Je dois dire que j'en ai ras-le-bol. On n'a pas de cervelle. Je t'en ai déjà parlé, je t'ai dit de faire attention. Deux fautes. Qu'est-ce que tu as fait ? (Il répète) Combien de fois avons-nous déjà reçu un carton rouge ?"

Ce revers du 7 décembre 2025 sera donc précédé de plusieurs succès. Et entre les deux protagonistes, les choses se sont rapidement calmées. Ils ont eu une conversion après et ont "réglé le problème", confie l'Anglais, qui sera d'ailleurs capitaine face à Saint-Cyr Collonge (3-0) en Coupe de France deux semaines plus tard.