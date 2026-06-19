Battue par la Corée du Sud en ouverture de la Coupe du monde, la Tchéquie voulait se relancer contre l'Afrique du Sud jeudi. Malheureusement, la nation européenne a concédé le nul suite à une main de Pavel Sulc. Il faudra impérativement gagner contre le Mexique dans une semaine pour prétendre à une place en seizièmes de finale.

La Coupe du monde va-t-elle durer moins longtemps que prévu pour la Tchéquie ? De retour dans la compétition vingt ans après sa dernière participation, la nation européenne avait pour objectif de sortir de la phase de poules. Pavel Sulc avait d'ailleurs mis en avant un groupe homogène et avoué qu'il y avait un coup à jouer face à la Corée du Sud, le Mexique et l'Afrique du Sud. Seulement, l'attaquant de l'OL ne s'imaginait certainement pas pointer avec un seul point après deux journées. C'est pourtant bien le bilan de la Tchéquie après son nul (1-1) contre l'Afrique du Sud jeudi soir à Atlanta. Les hommes de Miroslav Koubek sont désormais dos au mur avant d'affronter le Mexique, déjà qualifié avec six points, le 26 juin prochain.

Victoire obligatoire contre le Mexique

Le constat aurait toutefois pu être tout autre après cette deuxième journée, si la Tchéquie n'avait pas gâché sa courte avance en Géorgie. Avec un Pavel Sulc remplaçant au coup d'envoi, les Tchèques ont ouvert la marque dès la sixième minute. Face à des Bafana Bafana battus presque sans combattre lors du match précédent, on s'est dit que le plus dur avait été fait. Mais, en ne faisant pas le break, la Tchéquie est restée sous la menace. Une main de Sulc, entré en jeu à la 55e, à dix minutes de la fin, a permis aux "Sud-Af" de recoller au score sur penalty et de croire encore à une possible qualification face à la Corée. Pour son adversaire européen, il faudra impérativement gagner contre le Mexique pour espérer a minima faire partie des meilleurs troisièmes.