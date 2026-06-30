L'OL chercherait encore deux matchs pour sa préparation

En plus des quatre amicaux déjà programmés, l'OL aimerait en disputer deux de plus. Des matchs qui se joueraient en Allemagne, durant le stage.

Il n'y aura, a priori, pas de matchs dans le Grand Stade de Décines avant le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août. En effet, les Lyonnais disputeront deux affiches amicales au GOLTC les 8 et 11 juillet contre Mâcon 71 et Saint-Gall. Deux parties à huis clos et dont le coup d'envoi sera donné à 10h30. Ensuite, cap sur Bourgoin et Pierre-Rajon pour une opposition face au Servette FC le 15 juillet (18h30).

6 amicaux avant le 3e tour

On sait également que Paulo Fonseca et le staff emmèneront les joueurs travailler en Allemagne, à l'Adidas Campus, en Bavière. Rendez-vous entre le 19 et le 24 juillet. Après quoi, le groupe ira sous le soleil andalou, à Cadix, pour y défier le Real Betis (29/07 à 20h). Voilà ce qui a été officialisé par le club à ce jour. Mais le menu de l'été n'est pas terminé. Selon plusieurs médias, les Rhodaniens veulent caler encore deux rencontres dans leur préparation.

Ces duels auraient lieu de l'autre côté du Rhin, aux deux extrémités du stage. Un riche programme qui doit permettre à cette équipe d'être prête le 4 ou 5 août, au moment de sa double confrontation déterminante dans la suite de sa saison.

Le calendrier officiel de l'OL en juillet