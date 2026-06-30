OL - Mercato : les recrues attendues à partir du 1er juillet

L'OL est en passe de recruter trois joueurs : Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo. Des renforts qui arriveront à compter du 1er juillet.

Matthieu Louis-Jean et ses équipes n'ont pas attendu le lancement officiel du mercato pour bouger. Le nouveau directeur sportif et ses collaborateurs ont déjà bouclé la venue de Kaïl Boudache, qui pourra s'entraîner avec ses compères dès mercredi 1er juillet, date du début de son contrat. L'ailier était déjà présent lundi au GOLTC, et il a pu faire connaissance avec ses coéquipiers, tout en participant à des tests. Bientôt, au moins trois autres éléments le rejoindront : le défenseur gauche Mohamed Ouédraogo, le milieu Mads Bidstrup et l'attaquant Julien Duranville.

Officialisation pour l'exercice 2026-2027

L'OL a déjà conclu ces transferts, mais il attend le passage à l'exercice 2026-2027 pour les officialiser. Lorsque ce sera fait, ils intégreront le groupe de Paulo Fonseca. Dans le viseur, le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions d'about août. Tout au long de l'été, en fonction des départs et des arrivées, cet effectif bougera. Mais cette année, l'avantage est que quatre recrues seront rapidement là. Un atout précieux pour préparer au mieux les échéances estivales.