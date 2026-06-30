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Julien Duranville sous les couleurs du Borussia Dortmund
Julien Duranville sous les couleurs du Borussia Dortmund (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL - Mercato : les recrues attendues à partir du 1er juillet

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • L'OL est en passe de recruter trois joueurs : Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo. Des renforts qui arriveront à compter du 1er juillet.

    Matthieu Louis-Jean et ses équipes n'ont pas attendu le lancement officiel du mercato pour bouger. Le nouveau directeur sportif et ses collaborateurs ont déjà bouclé la venue de Kaïl Boudache, qui pourra s'entraîner avec ses compères dès mercredi 1er juillet, date du début de son contrat. L'ailier était déjà présent lundi au GOLTC, et il a pu faire connaissance avec ses coéquipiers, tout en participant à des tests. Bientôt, au moins trois autres éléments le rejoindront : le défenseur gauche Mohamed Ouédraogo, le milieu Mads Bidstrup et l'attaquant Julien Duranville.

    Officialisation pour l'exercice 2026-2027

    L'OL a déjà conclu ces transferts, mais il attend le passage à l'exercice 2026-2027 pour les officialiser. Lorsque ce sera fait, ils intégreront le groupe de Paulo Fonseca. Dans le viseur, le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions d'about août. Tout au long de l'été, en fonction des départs et des arrivées, cet effectif bougera. Mais cette année, l'avantage est que quatre recrues seront rapidement là. Un atout précieux pour préparer au mieux les échéances estivales.

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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 30 Juin 26 à 11 h 24

      Un hors sujet mais c'est tellement terrible, en plus mêler des enfants à leurs délires de bargeot 😱😱😱
      Trump a vraiment rendu l'Amérique complètement cinglée.

      Attention c'est hyper violent :
      https://www.facebook.com/share/r/1Bbfy6irsN/

      Voilà ce qui pourrait nous attendre si l'extrême droite arrivait au pouvoir en 2027...

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 30 Juin 26 à 11 h 28

      Hugh , je comprends mieux pourquoi ils ne sont pas à l'entrainement cette semaine , purement pour raisons administratives , sauf Boudache .

      Nous avons déjà réalisé 4 recrues , Fonseca aura tout le mois de juillet pour les intégrer avant les échéances capitales en aout , c'est très bien .

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      1. Avatar
        ciresglover - mar 30 Juin 26 à 11 h 53

        Oui ça se trouve ils sont pas loins du training center et travaillent discrètement pour démarrer en même temps sans contact pour éviter les risques. L’avantage c’est que le club maîtrise ses communications et vidéo et on ne voit pas tout hier on apercevait seulement ceux qu’on voulait bien nous montrer. Ce n’est pas du complotisme mais simplement de la maîtrise.

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