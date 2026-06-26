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Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean devient directeur sportif

  • par Gwendal Chabas
  • 9 Commentaires

    • Ce vendredi, l'OL a annoncé que Matthieu Louis-Jean devenait le directeur sportif du club. Il en était auparavant le directeur technique.

    En parallèle de la conférence de presse avec Michele Kang, la nouvelle actionnaire majoritaire de l'OL, et Michael Gerlinger, le directeur technique, l'Olympique lyonnais a fait une annonce. Auparavant directeur technique, Matthieu Louis-Jean est désormais le directeur sportif. Un changement de statut, mais dans les faits, cela ne devrait pas radicalement faire évoluer les prérogatives de l'ancien défenseur. Arrivé en 2023 dans le Rhône, il gérait déjà une bonne partie des dossiers qui incombent à son nouveau rôle.

    Une casquette qu'il avait déjà plus ou moins cette saison

    Michael Gerlinger a expliqué la raison pour laquelle ce choix a été fait. "Nous n'en avions pas (de DS), mais c'était lié à la situation de l'OL, qui était au sein d'une multipropriété, détaille l'ex-dirigeant munichois. Donc il y avait une gouvernance centrale. Matthieu gérait Lyon comme directeur technique, mais il s'impliquait aussi dans les autres clubs. Désormais, nous avons changé la structure. C'est un excellent recruteur, peut-être un des meilleurs en France. Mais ce n'est pas que ça. Il a aussi géré les relations entre toutes les parties prenantes du sportif, ce qu'il a très bien fait cette saison."

    Matthieu Louis-Jean a dans la foulée pris la parole. Il en a profité pour redonner sa ligne directrice pour 2026-2027. "On doit être ambitieux, et on l'a été l'an dernier, même avec moins de moyens. On va poursuivre en ce sens, a-t-il martelé. Mon objectif, c'est de donner à Paulo Fonseca (entraîneur) l'équipe la plus compétitive possible, mais surtout un collectif qui rendra fiers les supporters. L'idée c'est de faire encore mieux, en tout cas on travaille en ce sens."

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    9 commentaires
    1. Avatar
      Monark - ven 26 Juin 26 à 18 h 50

      Excellente nouvelle !👍👌🔴🔵

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    2. OLVictory
      OLVictory - ven 26 Juin 26 à 19 h 00

      Nous avons enfin un staff complet avec des gens compétents

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    3. Avatar
      ciresglover - ven 26 Juin 26 à 19 h 07

      Le mercato va pouvoir commencer peut être au 1 er juillet au changement d’exercice avec les fin de prêts dans les 2 sens et le budget qui est clos tel quel au 30 juin. C’est bientôt la mais c’est long sachant que la reprise est le 29 y aura t il de nouvelles têtes ? Le petit Niçois c’est sur. Pour le reste on verra.

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    4. Juni38
      Juni38 - ven 26 Juin 26 à 19 h 09

      Gerlinger lui a jeté de sacrés fleurs , il a dit le meilleur en France.
      Mlj en était presque gêné.

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    5. Avatar
      olgoneforever - ven 26 Juin 26 à 19 h 16

      Félicitations à MLJ !
      Pour moi ma satisfaction la plus grande c'est de retrouver notre Olympique Lyonnais indépendant !
      Un club à part entière. Certes avec encore de gros problèmes mais avec une identité retrouvée et.avec des dirigeants sérieux qui travaillent sobrement sans frasque et exposition à l'image de Madame Kang.
      Mon petit regret : je m'attendais mais c'est peut-être trop tôt, à l'annonce de l'arrivée d'un nouvel investisseur...

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      1. Avatar
        leroilyon - ven 26 Juin 26 à 19 h 21

        Oui mais madame Kang a plus qu'investit non elle est en quelque sorte notre nouvelle investisseur.

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    6. Avatar
      KIM K - ven 26 Juin 26 à 19 h 34

      Le problème reste le même : transférer les gros salaires , à commencer par Tagliafico ( Gallardo a l'air intéressé ) AMN( il se dirait que des clubs anglais seraient intéressés ) , Tesmann ( on va bien arriver à le refourguer ) , son compatriote gardien qui vient de participer à la CM ( ? ) , plus dur DCC et Mangala .

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      1. Juni38
        Juni38 - ven 26 Juin 26 à 19 h 40

        Ces 6 la sont en tête de liste des départs

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    7. Avatar
      Sonny03 - ven 26 Juin 26 à 19 h 42

      Prochaine étape, se séparer de Fonseca qui a montré clairement ses limites à plusieurs niveaux...

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