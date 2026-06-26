OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean devient directeur sportif

Ce vendredi, l'OL a annoncé que Matthieu Louis-Jean devenait le directeur sportif du club. Il en était auparavant le directeur technique.

En parallèle de la conférence de presse avec Michele Kang, la nouvelle actionnaire majoritaire de l'OL, et Michael Gerlinger, le directeur technique, l'Olympique lyonnais a fait une annonce. Auparavant directeur technique, Matthieu Louis-Jean est désormais le directeur sportif. Un changement de statut, mais dans les faits, cela ne devrait pas radicalement faire évoluer les prérogatives de l'ancien défenseur. Arrivé en 2023 dans le Rhône, il gérait déjà une bonne partie des dossiers qui incombent à son nouveau rôle.

Une casquette qu'il avait déjà plus ou moins cette saison

Michael Gerlinger a expliqué la raison pour laquelle ce choix a été fait. "Nous n'en avions pas (de DS), mais c'était lié à la situation de l'OL, qui était au sein d'une multipropriété, détaille l'ex-dirigeant munichois. Donc il y avait une gouvernance centrale. Matthieu gérait Lyon comme directeur technique, mais il s'impliquait aussi dans les autres clubs. Désormais, nous avons changé la structure. C'est un excellent recruteur, peut-être un des meilleurs en France. Mais ce n'est pas que ça. Il a aussi géré les relations entre toutes les parties prenantes du sportif, ce qu'il a très bien fait cette saison."

Matthieu Louis-Jean a dans la foulée pris la parole. Il en a profité pour redonner sa ligne directrice pour 2026-2027. "On doit être ambitieux, et on l'a été l'an dernier, même avec moins de moyens. On va poursuivre en ce sens, a-t-il martelé. Mon objectif, c'est de donner à Paulo Fonseca (entraîneur) l'équipe la plus compétitive possible, mais surtout un collectif qui rendra fiers les supporters. L'idée c'est de faire encore mieux, en tout cas on travaille en ce sens."