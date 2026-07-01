Le prêt de Matt Turner au New England Revolution a officiellement pris fin ce mercredi. Mais la franchise américaine n'est pas contre un retour du gardien après le Mondial.

Où jouera Matt Turner après la Coupe du monde ? Deuxième gardien de la Team USA au Mondial, il était jusqu'à présent prêté au New England Revolution. Une opération qui a eu lieu début août 2025, et qui contenait une option d'achat à 3 millions d'euros (il a été acheté 8 M€ à Nottingham Forest). Sauf que l'équipe de Major League Soccer n'a pas saisi cette possibilité de le recruter définitivement. Alors le portier est contractuellement de retour à l'OL, qui ne compte pas sur lui. Mais une porte vient de s'ouvrir, il pourrait rester en MLS.

En effet, sa franchise a clairement indiqué qu'elle souhaitait le conserver. "Il y a Lyon, il y a nous, et il y a Matt. Et je pense que pour que l'accord fonctionne, il doit être avantageux pour les trois parties, a confié mardi Chris Tierney, le directeur général. Nous travaillons donc activement à sa réalisation." Des propos rapportés par le média Boston.com.

Titulaire avec son équipe

Déjà passé par cette formation entre 2016 et 2022, avec quelques prêts entre-temps, le joueur de 32 ans a disputé 14 rencontres sur la première partie de saison. Titulaire, il a obtenu de bons résultats avec le 4e de la conférence Est. Après le mondial, le championnat reprendra le 23 juillet. Le club basé dans la région de Boston recevra Toronto. Sans Matt Turner dans les cages, qui sera en vacances ou tout juste en reprise en fonction du parcours des États-Unis dans le tournoi planétaire. À moins que le mercato ne prévoie autre chose pour l'Américain.