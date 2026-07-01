Ouverture du mercato ce mercredi pour OL Lyonnes

Ce 1er juillet marque officiellement le début du mercato pour OL Lyonnes et les autres clubs français. Deux joueuses ont déjà signé.

Elles ont pratiquement quatre semaines encore pour profiter de leurs vacances. Jonatan Giráldez et son staff retrouveront les Lyonnaises le lundi 27 juillet pour la reprise de l'entraînement. Dans leurs rangs, de nouvelles têtes, avec la gardienne Maria Luisa Grohs et la milieu offensive Caroline Weir. Deux éléments en fin de contrat dans leur club respectif, et qui viennent remplacer Teagan Micah et Lindsey Heaps, parties à l'intersaison. OL Lyonnes n'a donc pas attendu le début du mercato pour s'activer.

Car la période des transferts pour les équipes féminines françaises démarre ce mercredi 1er juillet. La fenêtre restera ouverte jusqu'au 18 septembre prochain, ce qui laisse du temps pour faire ses emplettes. Y aura-t-il beaucoup de mouvements entre Rhône et Saône cet été ? En tout cas, quelques rumeurs pointent le bout de leur nez.

Le gros chantier de 2027

Mais l'effectif semble à ce jour, au moins numériquement, assez complet. Surtout que de jeunes footballeuses ont signé leur premier bail professionnel (Romane Rafalski et d'Ambre Ouazar) ou ont prolongé (Maïssa Fathallah). Sans compter les retours de prêt de Wassa Sangaré (London City), Julie Swierot (Nantes), Sofia Bekhaled (Servette Genève), Kysha Sylla et Maëline Mendy (Paris FC). Les blessées, Liana Joseph et Giovanna Waksman Costa, vont également retrouver les terrains à un moment ou à un autre dans la saison.

Le gros chantier devrait surtout se tenir au cours de l'année, car de très nombreuses joueuses seront en fin de contrat en juin 2027. Les gardiennes, dont Christiane Endler, mais aussi Wendie Renard, Ingrid Engen, Alice Sombath, Damaris Egurrola, Kadidiatou Diani, Tabitha Chawinga ou encore Ada Hegerberg. Qui restera, qui partira ? Voilà une question majeure au vu des noms évoqués.