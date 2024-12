La CAF délivrera lors d'une cérémonie les différents trophées de l'année pour les joueurs et joueuses africains. Saïd Benrahma concourt dans la catégorie du plus beau but.

Chez les femmes, l'OL a de nombreuses prétendantes à divers titres remis traditionnellement à la fin de l'année. C'est nettement moins le cas chez les hommes, malgré une exception. A l'image de Tabitha Chawinga pour le trophée de meilleure joueuse, la CAF, la Confédération africaine de football, pourrait récompenser Saïd Benrahma.

L'international algérien concourt pour le plus beau but de 2024. Le Lyonnais est en lice grâce à sa somptueuse réalisation contre le Togo lors des éliminatoires à la CAN en octobre dernier. Lors du succès 5 à 1 de son équipe nationale, l'ailier avait inscrit un doublé, dont un but d'une frappe lumineuse des 25 mètres dans la lucarne.

Les fans peuvent voter

Ils sont onze à convoiter cette distinction, avec autre autres l'ancien Rhodanien Yassine Benzia, compatriote de Benrahma. Il est possible de voter pour le footballeur de 29 ans en cliquant sur ce lien, sur lequel on peut également admirer son tir magnifique. La consultation est ouverte jusqu'au jeudi 12 décembre. Les fans représentent 70% du résultat final, les 30 autres pourcents proviennent des sélections des experts techniques. Les lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie le lundi 16 décembre au Maroc.