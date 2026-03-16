OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales

Dans un peu plus de quinze jours, OL Lyonnes reçoit Wolfsburg pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Grâce à Olympique-et-Lyonnais, profitez de deux offres spéciales pour assister à cette rencontre le 2 avril prochain.

En s'imposant 1-0 contre le PSG, samedi à Abidjan, OL Lyonnes a décroché son premier trophée de la saison. Cela a forcément ouvert l'appétit des Fenottes qui ont pour objectif de viser le quadruplé. Avec la première place de la saison régulière en Première Ligue et un quart de finale de Coupe de France à disputer mercredi (15h au GOLTC), les Lyonnaises sont dans les temps. Mais forcément, ce qui attire avant tout les joueuses de Jonatan Giraldez reste cette Ligue des champions, qui les fuit depuis maintenant quatre saisons et le sacre en 2022. La route vers Oslo est encore longue et il faudra déjà se défaire de Wolfsburg en quart de finale.

Une offre pour les 17-30 ans et une autre pour le grand public

Après une première manche en Allemagne le 24 mars prochain, OL Lyonnes recevra l'un de ses adversaires européens historiques, le jeudi 2 avril à 21h. Pour ce match retour, Olympique-et-Lyonnais vous permet de profiter de deux offres spéciales. L'une destinée aux supporters âgés entre 17 et 30 ans avec une place et une boisson pour le tarif de 10€. Sinon, pour le reste du grand public, le code OLETLY, également utilisable sur la première offre, permet d'obtenir une réduction, passant la place de 15€ à 8€ seulement. Pour en profiter, il suffit de rentrer le code OLETLY sur le lien suivant (cliquez ici).