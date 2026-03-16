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Rémy Descamps, gardien de l'OL
Rémy Descamps (Photo by Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

Le Havre - OL (0-0) : Descamps, un numéro 1 bis plus qu’un numéro 2

  • par David Hernandez
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    • Titulaire dimanche au Havre, Rémy Descamps profite de l’alternance voulue par Paulo Fonseca pour jouer avec l’OL. Si Dominik Greif est le titulaire dans l’esprit de tous, sa doublure est plus qu’un numéro 2 cette saison.

    Son début de saison réussi lui a-t-il permis d’envoyer un message à Paulo Fonseca ? Propulsé titulaire sur la préparation estivale mais aussi le premier mois de compétition, Rémy Descamps avait dû se blesser pour éviter au Portugais d’avoir un cas de conscience suite à l’arrivée de Dominik Greif. Le portier slovaque a rapidement montré qu’il avait la carrure pour endosser le costume de numéro 1 qui avait poussé l’OL à l’acheter. Cependant, si la hiérarchie semble bien claire, cela n’empêche pas Descamps de multiplier les matchs. Prédisposé aux matchs de la phase de ligue en Ligue Europa, l’ancien Nantais jouait également la Coupe de France avant l’élimination contre Lens.

    13 matchs joués depuis le début de la saison

    Dimanche se jouait bien un match de Ligue 1 au Havre, mais Fonseca avait choisi de mettre Descamps dans le but plutôt que Greif. Une façon de "faire souffler" le Slovaque et de donner du temps de jeu à sa doublure, reléguée sur le banc désormais en Coupe d’Europe. "C’était convenu que je joue, le coach me fait confiance et je suis très content d’avoir pu être sur le terrain." Auteur d’un clean sheet, le premier pour l’OL depuis un mois, Rémy Descamps a aussi vu ses poteaux le sauver à deux reprises. Mais pour celui qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2029, ces minutes données (13 matchs) par Fonseca "le maintiennent sous pression. Il faut maintenir tout le groupe, car on aura besoin de tout le monde sur cette fin de saison."

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      Bioman - lun 16 Mar 26 à 16 h 01

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