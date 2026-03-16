Alexandra Collin au sifflet de Fleury - OL Lyonnes samedi

De retour de Côte d'Ivoire avec un nouveau trophée, OL Lyonnes va enchaîner avec deux matchs cette semaine. Après Le Havre en Coupe de France, les Lyonnaises iront en Île-de-France pour affronter Fleury, samedi (21h).

Un de plus dans l'armoire. Depuis samedi soir, OL Lyonnes (ex OL féminin) compte un nouveau trophée à son palmarès : le 40e titre de son histoire avec la toute première édition de la Coupe LFFP. Ce premier sacre de la saison en appelle forcément d'autres. Avec la Coupe de France, la Première Ligue et la Ligue des champions, il y a de quoi faire. Ces trois objectifs seront au menu des Lyonnaises sur les dix prochains jours. Tout commencera mercredi avec les quarts de finale de Coupe de France contre Le Havre au GOLTC (15h). Suivra le retour du championnat samedi (21h). Les Fenottes se déplaceront à Fleury qui se bat pour accrocher une des trois dernières places disponibles pour les play-offs.

Elle avait déjà arbitré le match aller

Pour cette rencontre de la 18e journée, les joueuses de Jonatan Giraldez et celles de Frédéric Biancalani seront arbitrées par Alexandre Collin. L'arbitre expérimentée n'est pas une inconnue pour OL Lyonnes. Elle a déjà arbitré à plusieurs reprises les Lyonnaises cette saison, dont le match aller à Décines ou encore le derby à Saint-Étienne en début de saison. Elle aura comme assistantes Clothilde Brassart et Sarah Degage. Ombeline Lecoeuche se chargera d’annoncer les changements et le temps additionnel en qualité de quatrième arbitre.