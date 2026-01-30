Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui

Porté par son centre de formation, l’OL a réussi à renverser le PAOK jeudi soir à Décines. Avec des cadres absents, la jeunesse lyonnaise a rappelé l’efficacité de l’Académie.

Rémi Himbert, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez… Cela pourrait très bien être le trio d’attaque aligné par Florent Balmont samedi à Hyères pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Ce fut pourtant le trio offensif qui a terminé une rencontre de Ligue Europa jeudi soir contre le PAOK. Des jeunes qui ont fait plus que de la figuration face à la formation grecque. Dans une rencontre qui se dirigeait doucement mais sûrement vers un score de parité (2-2), la jeunesse lyonnaise a choisi d’utiliser sa fougue pour faire vaciller le colosse grec.

Si Adam Karabec a permis à l’OL de repasser devant et de se faire pardonner de son penalty raté, le Tchèque a avant tout profité du travail de Gomes Rodriguez et de la vista d’Hamdani pour amener ce troisième but. Pour terminer le spectacle, Alejandro Gomes Rodriguez n’a eu besoin de personne pour s’en aller marquer son premier but avec les professionnels. À l’heure où son avenir est incertain, l’Anglais a envoyé un joli message. Il n’a pas été le seul, car jeudi soir, c’est bien la classe biberon de l’OL qui a pris toute la lumière.

Himbert, une première titularisation presque parfaite

Dans un match dans lequel les supporters pouvaient regretter les trop nombreuses absences, le public a eu l’impression de vivre un retour dans le passé. Des jeunes de l’Académie qui porte l’équipe professionnelle, il y a bien longtemps que cela n’était plus arrivé. On en venait même à se demander si l’OL revivrait un de ces moments dans un futur plus ou moins proche. Il y a deux semaines contre Brest, le club lyonnais avait vu sa série de près de 700 matchs avec un joueur formé au club titulaire prendre fin. Quinze jours plus tard, cette même Académie a rayonné sur l’Europe, preuve que tout va très vite dans le football.

Ce n’est d’ailleurs pas Rémi Himbert qui dira le contraire. Contre Brest, il goûtait à ses premières minutes. Quatre matchs plus tard, il a connu une première titularisation, en Ligue Europa s’il vous plait, avec un but et un penalty gratté comme faits d’arme. Une ascension express pour une tête bien faite. "Pour moi, cette titularisation, c'est le fruit du travail, mais aussi une récompense qui se ponctue par un but. C'est tout simplement formidable et je souhaite à tout le monde de le vivre. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de le vivre et j'espère que c'est le début de nombreuses titularisations et de nombreux buts."

Trois buteurs et un passeur venus de l'Académie

Titularisé à la pointe de l’attaque, Himbert, qui était encore capitaine des U18 en Gambardella il y a trois semaines, n’a pas hésité à aller au charbon. Une attitude qui a plu à Paulo Fonseca qui n’a pas manqué de souligner l’apport positif de ces jeunes. Entre Mathys De Carvalho, Khalis Merah, Rémi Himbert, Tiago Gonçalves, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez, le centre de formation a bien été représenté contre le PAOK. De quoi permettre à Matthieu Louis-Jean d’envoyer une pique à ceux qui "disaient que l’Académie était soit-disant sur le déclin. On a vu ce (jeudi) soir qu'il y a encore de la qualité".

Une qualité qui ne demande qu’à éclore, à l’image de Khalis Merah de plus en plus à son aise et qui a inscrit son premier but avec son club formateur. Un objectif que le milieu avait avancé une semaine auparavant à Berne, lui qui souhaitait "être plus décisif, car c’est là qu’on va m’attendre désormais". De la parole aux actes, il n’y a qu’un pas, et cette classe biberon a montré qu’elle avait du caractère jeudi soir. Avec trois buteurs et un passeur décisif, l’OL Académie et ses formateurs ont pu passer une bonne nuit. Mais, comme toujours, attention à l'enflammade, car le plus dur reste à venir.