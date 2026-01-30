Actualités
Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
Les joueurs de l’OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK (AFP)

Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Porté par son centre de formation, l’OL a réussi à renverser le PAOK jeudi soir à Décines. Avec des cadres absents, la jeunesse lyonnaise a rappelé l’efficacité de l’Académie.

    Rémi Himbert, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez… Cela pourrait très bien être le trio d’attaque aligné par Florent Balmont samedi à Hyères pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Ce fut pourtant le trio offensif qui a terminé une rencontre de Ligue Europa jeudi soir contre le PAOK. Des jeunes qui ont fait plus que de la figuration face à la formation grecque. Dans une rencontre qui se dirigeait doucement mais sûrement vers un score de parité (2-2), la jeunesse lyonnaise a choisi d’utiliser sa fougue pour faire vaciller le colosse grec.

    Si Adam Karabec a permis à l’OL de repasser devant et de se faire pardonner de son penalty raté, le Tchèque a avant tout profité du travail de Gomes Rodriguez et de la vista d’Hamdani pour amener ce troisième but. Pour terminer le spectacle, Alejandro Gomes Rodriguez n’a eu besoin de personne pour s’en aller marquer son premier but avec les professionnels. À l’heure où son avenir est incertain, l’Anglais a envoyé un joli message. Il n’a pas été le seul, car jeudi soir, c’est bien la classe biberon de l’OL qui a pris toute la lumière.

    Himbert, une première titularisation presque parfaite

    Dans un match dans lequel les supporters pouvaient regretter les trop nombreuses absences, le public a eu l’impression de vivre un retour dans le passé. Des jeunes de l’Académie qui porte l’équipe professionnelle, il y a bien longtemps que cela n’était plus arrivé. On en venait même à se demander si l’OL revivrait un de ces moments dans un futur plus ou moins proche. Il y a deux semaines contre Brest, le club lyonnais avait vu sa série de près de 700 matchs avec un joueur formé au club titulaire prendre fin. Quinze jours plus tard, cette même Académie a rayonné sur l’Europe, preuve que tout va très vite dans le football.

    Ce n’est d’ailleurs pas Rémi Himbert qui dira le contraire. Contre Brest, il goûtait à ses premières minutes. Quatre matchs plus tard, il a connu une première titularisation, en Ligue Europa s’il vous plait, avec un but et un penalty gratté comme faits d’arme. Une ascension express pour une tête bien faite. "Pour moi, cette titularisation, c'est le fruit du travail, mais aussi une récompense qui se ponctue par un but. C'est tout simplement formidable et je souhaite à tout le monde de le vivre. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de le vivre et j'espère que c'est le début de nombreuses titularisations et de nombreux buts."

    Trois buteurs et un passeur venus de l'Académie

    Titularisé à la pointe de l’attaque, Himbert, qui était encore capitaine des U18 en Gambardella il y a trois semaines, n’a pas hésité à aller au charbon. Une attitude qui a plu à Paulo Fonseca qui n’a pas manqué de souligner l’apport positif de ces jeunes. Entre Mathys De Carvalho, Khalis Merah, Rémi Himbert, Tiago Gonçalves, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez, le centre de formation a bien été représenté contre le PAOK. De quoi permettre à Matthieu Louis-Jean d’envoyer une pique à ceux qui "disaient que l’Académie était soit-disant sur le déclin. On a vu ce (jeudi) soir qu'il y a encore de la qualité".

    Une qualité qui ne demande qu’à éclore, à l’image de Khalis Merah de plus en plus à son aise et qui a inscrit son premier but avec son club formateur. Un objectif que le milieu avait avancé une semaine auparavant à Berne, lui qui souhaitait "être plus décisif, car c’est là qu’on va m’attendre désormais". De la parole aux actes, il n’y a qu’un pas, et cette classe biberon a montré qu’elle avait du caractère jeudi soir. Avec trois buteurs et un passeur décisif, l’OL Académie et ses formateurs ont pu passer une bonne nuit. Mais, comme toujours, attention à l'enflammade, car le plus dur reste à venir.

    7 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 30 Jan 26 à 7 h 35

      Incroyable ce trio de 17 ans. ( Avec leur pote Merah et Moreira en feu également ).
      C'est eux qui renversent le paok , du jamais vu .
      A 2-2 sans Morton , je pensais que c'était cuit .

      Signaler
    2. Avatar
      Kirua07 - ven 30 Jan 26 à 8 h 05

      C'est un joli symbole mais je pense quand même qu'à 11 contre 11 cela aurait été un tout autre dénouement.
      Maintenant je ne boude pas mon plaisir devant cette fraicheur et cette joie qui faisait vraiment plaisir à voir.

      Hamdani est le jeune qui m'a le plus plu. Son rush plein d'envie avec ensuite sa passe décisive est pour moi la plus belle action de la soirée.
      En revanche je ne sais pas trop quoi penser du "duel" AGR vs Himbert en attaque.
      J'ai quand même la sensation que physiquement le premier est davantage prêt. Mais on verra par la suite, à cet âge le physique peut vite changer.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 30 Jan 26 à 8 h 14

        yamal a pris 10cm j'ai vu hier , à ces ages , leur morphogie n'est pas encore terminée !

        Hamdani mon coup de coeur , je ne connaissais pas ce joueur , il m'a bluffé
        Quelle entrée décisive il fait , incroyable !
        On gagne le match grâce à lui en bonne partie ( karabec a bien terminé l'action , bravo à lui , son seul fait du match mais il était la ).

        Signaler
    3. Avatar
      brad - ven 30 Jan 26 à 8 h 10

      Eh oui , la jeunesse prend le pouvoir ! certains vont se remettre à penser sur ces mots que j'avais énoncé il y a quelques temps.....
      Dro Fernandez, Yamal, Endrick, Morton des gamins encore imberbes.
      En plus ils donnent une leçon de football d'école sur la verticalité dans le jeu basé sur la vitesse, bravo à eux et à ces formateurs, pensez de temps en temps à aller du côté de Meyzieu vous verrez leur implication......

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 30 Jan 26 à 8 h 20

        oui c'est une nouvelle époque , des gamins de 17 ans sont désormais déjà armés pour jouer en pro , et ils performent , c'était très rare auparavant .

        Signaler
        1. Avatar
          brad - ven 30 Jan 26 à 8 h 40

          Faut dire qu'ils bénéficient du contexte de nos jours qui n'étaient pas le cas d'hier , l'époque ou le club était aisé ou il nous fallait des joueurs de renoms....
          Il n'empêche qu'ils savent saisir leur chance , dorénavant avec l'image d'hier ils vont donner une nouvelle impulsion a l'académie , c'est tout bonus et pour le club et pour eux....

    4. Avatar
      leroilyon - ven 30 Jan 26 à 8 h 25

      Bonjour à tous, à la fois tres content mais un peu déçu de ne pas avoir pu regarder le match, j'ai pu voir les buts ce matin,heureusement que vous etes la pour vous enthousiasmé parce que c'est pas l'équipe 21 qui va le faire à votre place .

      Vraiment tres heureux, on retrouve notre OL capable de révéler des Morton, Moreira, Sulc, d'attirer des futurs stars comme Endrick et de former des joueurs capables d'apporter leur touche, c'est vraiment fantastique.

      Bon pour la jeunesse il faut quand meme rester mesuré ce match me rappelle celui contre Prague en C1 ou etant deja qualifier le coach avait permis à la classe biberon de s'exprimer en derniere journée de phase de poule, on l'avais emporté 5-0..
      Mais aujourd'hui qui se souvient d'Idangar?

      Donc attention c'est tres fragile tout ça..
      On peut savourer mais le plus dur va commencer, j'ai hâte qu'on retrouve nos blessés et dimanche ca sera tres difficile..

      Signaler

    Laisser un commentaire

