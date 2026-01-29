En finissant premier de la phase de ligue, l’OL s’évite des barrages et ira directement en huitièmes de finale. Le club lyonnais connaitra ses deux potentiels adversaires, ce vendredi à 13h.

L’objectif avait déjà été rempli jeudi dernier à Berne avec la qualification pour les huitièmes de finale. Il a été doublement rempli contre le PAOK avec une victoire (4-2) et la certitude de terminer à la première place de la phase de ligue. La mission accomplie, l’OL va désormais délaisser la Ligue Europa pour plusieurs semaines. Les huitièmes n’auront lieu que les 12 et 19 mars prochains, avec un retour à Décines.

Des retrouvailles avec le PAOK ?

Néanmoins, ce vendredi à 13h, Paulo Fonseca et ses joueurs seront certainement devant leur écran pour suivre le tirage au sort des barrages, car ils sont indirectement concernés. En effet, les Lyonnais connaîtront ce vendredi leurs deux potentiels adversaires pour les huitièmes. Ils sont au nombre de quatre avant ce tirage : Lille, le PAOK, l'Étoile Rouge de Belgrade ou le Celta Vigo.