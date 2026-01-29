Porté par sa classe biberon, l'OL finit le travail contre le PAOK

Ce jeudi soir, l'OL a dû lutter mais signe une septième victoire en Ligue Europa (4-2). Les Lyonnais valident ainsi leur première place au classement.
Ce fut un avant-match chargé en émotion. Comme on pouvait s’y attendre, l’ambiance était pesante avant le coup d’envoi ce jeudi soir à Décines. Deux jours après le terrible accident survenu en Roumanie et qui a coûté la vie à sept supporters du PAOK, l’heure était au recueillement au Parc OL. Comme l’a si bien dit le Virage Nord sur sa banderole, "la douleur n’a pas de couleur" et les deux adversaires d’un soir ont été uni dans la mémoire au moment de la minute de silence parfaitement respectée par tout le stade.
Mais il y avait bien un match à jouer ce jeudi et il avait son importance. Aussi bien pour l’OL qui souhaitait finir à l’une des deux premières places que le PAOK qui caressait le rêve d’un top 8. Si le club grec avait pu bénéficier d’un week-end de repos en championnat, les Lyonnais comptaient leurs blessés. Et la liste était longue avec pas moins de dix titulaires en puissance sur le flanc.
Un manque de créativité dans le jeu lyonnais
Paulo Fonseca avait ainsi joué la carte de la prudence mercredi, conscient qu’il allait devoir titulariser de la jeunesse pour la dernière de la phase de ligue. Cela l’a d’ailleurs poussé à revoir son schéma tactique avec un 3-4-1-2 hybride comme souvent avec le Portugais. Il a clairement manqué un peu de créativité dans le jeu lyonnais puisqu’il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir une première frappe de Moreira de peu à côté. Sur un rythme monotone, l’OL s’est finalement fait surprendre sur un corner joué à deux par le PAOK.
En déviant au premier poteau, De Carvalho, préféré à Tessmann, a remis Giakoumakis en jeu et l’attaquant grec n’a eu qu’à fusiller Descamps (0-1, 21e). Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller un peu les Lyonnais. Morton a d’abord tenté sa chance (29e) avant que Rémi Himbert ne se mette en route. Pour sa première titularisation, le jeune attaquant a d’abord buté sur le gardien adverse (33e) avant de se faire un but presque tout seul sur une offrande de Moreira (1-1, 35e).
Karabec rate un penalty avant de se rattraper
Une soirée rêvée pour le capitaine des U18 de l’OL et de quoi remettre l’OL la tête à l’endroit. Une réaction d’orgueil couplée à un rouge pour le PAOK à cinq minutes de la mi-temps. On s’est alors dit que le momemtum était enfin lyonnais et que malgré la jeunesse, les choses allaient tourner en faveur du club rhodanien. Sur une nouvelle offrande de Moreira, Khalis Merah y est lui aussi allé de son premier but chez les pros pour mettre son club formateur devant au tableau d’affichage (2-1, 55e). Seulement, dans cette soirée qui a attiré 26 149 spectateurs, la supériorité numérique n’a pas été suivie de réels effets sur la nouvelle pelouse décinoise. Au contraire, l’OL s’est mis dedans tout seul.
Sur deux erreurs consécutives de Niakhaté ayant entraîné un corner, Meïté, ancienne connaissance de la Ligue 1, a remis les deux équipes à égalité à 25 minutes de la fin. Dans un match haché et électrique côté grec, Rémi Himbert a joué sa partition et gratter un penalty tel un vieux briscard. Seulement, Karabec a eu le pied qui tremble pour inscrire le 3-2 à cinq minutes de la fin. Et c'est finalement avec une classe biberon et quatre joueurs de l'Académie que l'OL est sorti vainqueur. Sur une action initiée par Gomes Rodriguez, Hamdani a mis le feu pour lancer Karabec qui s'est rattrapé de son raté. 3-2 mais le spectacle n'était pas fini avec Gomes Rodriguez lui aussi buteur pour la première fois de sa carrière, lui qui est annoncé sur le départ.
Merci les gars allez l'OL
Belle démonstration des jeunes qui ne se sont pas fait prier pour venir frapper à la porte de l'équipe première. Alors, Paulo, tu penses toujours que tu n'avais pas d'attaquants?
J'espère qu'il va miser un peu sur eux plutôt que de faire venir un Satriano bis.
On a déjà vu, c'est bon.
Un super Karabec, pour le penalty c'est pas grave, par contre faut que Fonseca arrête avec lui pour les tirer.
Un bon Descamps 👍
Il faut reconnaître que le fait d'avoir jouer à 11 contre 10 une grande partie du match a beaucoup aidé, je ne suis pas sur qu'on gagne le match sinon...
On est premier c'est top, on mérite cette place, les joueurs auront donné le maximum dans les qualifications.
C'était le premier qu'il tirait, non?
(en temps normal, j'imagine que ça aurait dû être Maitland-Niles, mais là il était vraiment complètement rincé)
ça tourne depuis que Maitland-Niles a raté le sien, je m'attendais à voir Moussa mais il a donné le ballon a Karabec, choix risqué à 2-2 pour un joueur en manque de confiance, il s'est bien rattrapé après.
Vivement ce week-end contre Lille !
N'oublions pas que nous avons bénéficié d'un bon coup de rouge. 🎈
Oh, et neuvième victoire d'affilée, au passage.
ça fait du bien de voir tous ces jeunes talentueux !
comment va sa Sainteté Juni38 ?
vous avez ma bénédiction ce soir
J'avais dit qu'Alejandro allait marquer, bon je le voyais marquer le but vainqueur, j'aime ce joueur 😍
et moi qui me demandais qui allait bien pouvoir marquer ce soir, j'ai été servi ,
on a encore pris un but sur une mauvaise passe, mais de qui, pas pu voir ? on ne peut pas s'empêcher de faire des bourdes comme ça
On a pris un but sur corner vers la 65ème (les deux buts viennent de corners d'ailleurs)
Quelle jeunesse...!
Truc de fou...himbert moreira merah agm hamdani!
Belle victoire malgré les ennemis du foot que sont de carvalho, karabec ( son but ne sauve pas son match, heureusement c est un pret ) tessman ( il avait une coquille ??) ce soir.
MOREIRA... mais quel joueur quel volume!!! Impressionnant.
Oui c'est quoi cette coquille 🤣
Moreira pour moi, c'est un de meilleurs joueurs de l'OL
J'ai beaucoup aimé l'attitude de niakhate en tant que capitaine tout au long du match
Niakhaté c'est comme Fonseca c'est le jour et la nuit par rapport au printemps.
Ce gros sac à purin de Quiche Lovren qui va embrouiller Himbert et Niakhaté à la fin du match.
Probablement le plus gros sac à m*rde passé par l'OL.
Le mec a fait deux passages immondes au club, revient avec un autre club.. et au final fout le bordel.
M'étonne pas que ce sale type, c*n comme un balai et mégalo, passe sa vie à pomper Elon Musk sur twitter.
En plus Lovren porte sa beaufitude sur son physique, il a de plus en plus une tête de porc.
Evidemment, je précise que j'ai aucune animosité particulière contre ce type, c'est juste un immense tocard.
On s'en fout de sa tête mais ce qui est probable c'est qu'elle est de plus en plus vide.
Il n'a jamais été très malin mais il ne s'améliore pas avec l'âge.
Bah je suis d'accord mais en fait je juge pas le physique en soi, je dis juste que même sur sa tête ça se voit qu'il a l'air de plus en plus demeuré.
Sur certains visages, on voit le vide cérébral des gens, leur manière d'être ultra beauf et sur sa gueule ça se voit.
Les porcs sont de beaux animaux très affectueux ! lol
C'est vrai en plus.
Ils ont mauvaise presse mais ils font partie des animaux les plus intelligents d'ailleurs, capables de resoudres des énigmes.
Lovren est bien plus bête qu'un cochon
Oui t'as raison Juni38 !!
D'ailleurs j'ai pas aimé quand le député Guiraud a traité Meyer Habib de porc car c'est une insulte de comparer les porcs à cette immense raclure de Meyer Habib.
Désolé aux porcs, donc, de les avoir comparés à Lovren !
La jeunesse a triompher 🙂
Encore la fumée blanche ce soir ! Merci Juni38 pour ces prédictions qui portent chance, et, surtout, bravo les petits gones !!!
1er, qui l'eut cru ? Pas moi en tout cas...
Allez l'OL
je vais de ce pas m'enquérir d'une chasuble !!!
Chose promise ...
j'adore Alejandro, je ne comprends pas pourquoi Fonseca l'aime pas
idem !
on a basculé dans l'irrationnel ce soir , mais c'est aussi ça la magie du foot , son caractère imprévisible ou tout peut arriver .
trop content pour ces jeunes qui inscrivent leur premier but en pro .
Merah nous a régalé , il a déjà franchi un palier , incroyable ce gone , quel joueur !
BRAVO et MERCI les GONES ! 👍
Belle soirée.
Ces gamins ont vraiment du talent, je ne le savais pas, puisque je ne regarde plus la ........Gambardella, car c'est bien cette coupe qu'ils jouaient, il y a encore q.q. semaines ! 👍
Aucun complexe en Europa, chapeau.
On l'aime de plus en plus cet OL ...💖
Bravo à tous les joueurs, particulièrement les jeunes (Himbert, Merah, Hamdani, AGR, etc), bravo au staff et bravo aux dirigeants.
Fonseca est tellement plus relâché que la saison passée, ça se voit sur son visage.
Entre le coach plus apaisé, la jeunesse qui en veut, les tauliers qu'on a (Mata, Niakhaté, Taglia, Tolisso, Morton), les recrues surprises de qualité (Sulc, Moreira, Kluivert, Greif), les retours de nos ailiers (Fofana, Nuamah), cet OL est l'un des plus agréables de ces dernières années (humainement et footballistiquement).
Et sachant que tous nos matches retour seront à domicile jusqu'à la finale, on se doit au moins d'aller en finale, ça fait des mois que je le dis, et ça se confirme.
Pas un petit tocard à droite ou gauche, amin sarr, Romain Faivre ... rien ??
P***** mais tout fout le camp 🤣😉
Ils sont où les analystes de ce forum qui prétendent qu'il y a une trop grande différence entre la pro 2 et l'équipe une?🙄
tu as vu le match de De Carvalho , celui de Tessman ?
C'est pas du tout le niveau des titulaires faut être honnête !
Et ceux qui prétendaient qu'AGR n'est pas physique 🙄
C'est un boeuf, il a des appuis de ouf
Ennemi du foot t'y vas fort mais jvois l'idée 😅. C'est vrai que carvhalo a joué plusieurs match mais impossible de me rappeler d'une excellente passe de lui. Que des passes quelconques et aucune action incisive. C'est un pur défensif mais pas de boulettes cela dit donc ça joue.
Pour ce qui est de tessman et de son énorme chose, même le caméraman est resté choqué 😁
Sinon les jeunes au top, j'espère que les pisses-froids qui chouniaient sur la compo de Fonseca ont quand même pris leur pied. J'ai adoré ce match et cette victoire pour clôturer cette phase régulière, bravo à l'équipe et au staff.
les pisses froids pissent chaud maintenant 😁 , flagellez moi !!!
belle interview d'himbert sur canal, en voilà un la tête sur les épaule 👏
17 ans , comment est ce possible cette maturité ????
C'est assez fou
J'ai tendu l'oreille, il n'a pas prononcé une seule fois le mot "voilà"' quand certains le disent à chaque demi phrase
Au début de ce match, après l'ouverture du score par le PAOK, je me demandais qui allait pouvoir marquer dans cette équipe. La réponse est venue de nos petits jeunes, les jeunes pousses. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir.
Trois jeunes buteurs de moins de 18 ans.
On se souviendra de cette soirée, c'est sûr.
Ouais moi j'ai vraiment pensé que le paok pouvait gagner ce soir à ce moment-là du match
qui aurait cru à une victoire à ce moment la , on partait pour vivre une belle désillusion
mais les gamins ont mis une telle envie , et ont renversé la table !
Franchement hormis PFC, TFC et Lorient, j'ai rien à reprocher à Fonseca cette saison.... sauf que je comprends pas pourquoi il a pas plus fait jouer AGR en début de saison.
Perso dès qu'il rentre je l'apprécie le natif de Caracas.
Donc:
- Fonseca est un très bon entraineur qui fait progresser ses joueurs et fait des changements pertinents,
- La formation de l'OL n'est pas morte,
- Juni va se faire Pape,
- La Direction travaille bien.
Je vais passer une bonne nuit et me réveiller avec le sourire aux lèvres...
Cette jeunesse n'a pas froid aux yeux, 3 buteurs de 18 ans ou moins pour leur premier match d'EL quasiment, c'est chouette qu'ils aient saisi leur chance, (On voit la différence avec Molebe, qui n'a jamais su profiter des opportunités qu'il a eu pour se montrer)
AGR j'aime beaucoup ses entrées à chaque fois, curieux de savoir pourquoi Fonseca lui fait pas confiance,
Par contre en 8ème on pourrait retrouver Lille (ou le PAOK / le Celta / L'Etoile Rouge) ^^
Ah oui et AMN avait l'air cramé en fin de match, il enchaîne beaucoup donc espérons qu'il pourra souffler un peu.
Clin d'œil aussi à Nice ce soir, le deuxième club tocard du Sud après les sardines
Mais quelle honte
quelle soirée et quelle série ! on a l’impression ( très agréable ) que rien de grave ne peut nous arriver. j’espère que cette première place de l’europa league va être saluée comme il se doit, demain par les médias sportifs.
une vraie fierté !!❤️💙❤️💙