Porté par sa classe biberon, l'OL finit le travail contre le PAOK

Ce jeudi soir, l'OL a dû lutter mais signe une septième victoire en Ligue Europa (4-2). Les Lyonnais valident ainsi leur première place au classement.

Ce fut un avant-match chargé en émotion. Comme on pouvait s’y attendre, l’ambiance était pesante avant le coup d’envoi ce jeudi soir à Décines. Deux jours après le terrible accident survenu en Roumanie et qui a coûté la vie à sept supporters du PAOK, l’heure était au recueillement au Parc OL. Comme l’a si bien dit le Virage Nord sur sa banderole, "la douleur n’a pas de couleur" et les deux adversaires d’un soir ont été uni dans la mémoire au moment de la minute de silence parfaitement respectée par tout le stade.

Mais il y avait bien un match à jouer ce jeudi et il avait son importance. Aussi bien pour l’OL qui souhaitait finir à l’une des deux premières places que le PAOK qui caressait le rêve d’un top 8. Si le club grec avait pu bénéficier d’un week-end de repos en championnat, les Lyonnais comptaient leurs blessés. Et la liste était longue avec pas moins de dix titulaires en puissance sur le flanc.

Un manque de créativité dans le jeu lyonnais

Paulo Fonseca avait ainsi joué la carte de la prudence mercredi, conscient qu’il allait devoir titulariser de la jeunesse pour la dernière de la phase de ligue. Cela l’a d’ailleurs poussé à revoir son schéma tactique avec un 3-4-1-2 hybride comme souvent avec le Portugais. Il a clairement manqué un peu de créativité dans le jeu lyonnais puisqu’il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir une première frappe de Moreira de peu à côté. Sur un rythme monotone, l’OL s’est finalement fait surprendre sur un corner joué à deux par le PAOK.

En déviant au premier poteau, De Carvalho, préféré à Tessmann, a remis Giakoumakis en jeu et l’attaquant grec n’a eu qu’à fusiller Descamps (0-1, 21e). Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller un peu les Lyonnais. Morton a d’abord tenté sa chance (29e) avant que Rémi Himbert ne se mette en route. Pour sa première titularisation, le jeune attaquant a d’abord buté sur le gardien adverse (33e) avant de se faire un but presque tout seul sur une offrande de Moreira (1-1, 35e).

Karabec rate un penalty avant de se rattraper

Une soirée rêvée pour le capitaine des U18 de l’OL et de quoi remettre l’OL la tête à l’endroit. Une réaction d’orgueil couplée à un rouge pour le PAOK à cinq minutes de la mi-temps. On s’est alors dit que le momemtum était enfin lyonnais et que malgré la jeunesse, les choses allaient tourner en faveur du club rhodanien. Sur une nouvelle offrande de Moreira, Khalis Merah y est lui aussi allé de son premier but chez les pros pour mettre son club formateur devant au tableau d’affichage (2-1, 55e). Seulement, dans cette soirée qui a attiré 26 149 spectateurs, la supériorité numérique n’a pas été suivie de réels effets sur la nouvelle pelouse décinoise. Au contraire, l’OL s’est mis dedans tout seul.

Sur deux erreurs consécutives de Niakhaté ayant entraîné un corner, Meïté, ancienne connaissance de la Ligue 1, a remis les deux équipes à égalité à 25 minutes de la fin. Dans un match haché et électrique côté grec, Rémi Himbert a joué sa partition et gratter un penalty tel un vieux briscard. Seulement, Karabec a eu le pied qui tremble pour inscrire le 3-2 à cinq minutes de la fin. Et c'est finalement avec une classe biberon et quatre joueurs de l'Académie que l'OL est sorti vainqueur. Sur une action initiée par Gomes Rodriguez, Hamdani a mis le feu pour lancer Karabec qui s'est rattrapé de son raté. 3-2 mais le spectacle n'était pas fini avec Gomes Rodriguez lui aussi buteur pour la première fois de sa carrière, lui qui est annoncé sur le départ.