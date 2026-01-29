Pour ce dernier match de la phase de ligue, Paulo Fonseca a dû composer avec les absences. En pensant à Lille, l’entraîneur de l’OL a laissé Tessmann sur le banc, remplacé par De Carvalho. Mata évoluera à droite puisque Maitland-Niles poursuit à gauche.

Une victoire pour finir premier. La mission est simple pour l’OL ce jeudi soir contre le PAOK. Malgré six victoires en sept matchs, les Lyonnais ne sont pas assurés de finir dans les deux premiers et ainsi de recevoir au retour jusqu’aux demi-finales de cette Ligue Europa. Il faudra donc terminer le travail à la maison, malgré les aléas qui touchent l’effectif de Paulo Fonseca. Avec pas moins de dix joueurs sur le flanc, l’entraîneur portugais doit bricoler…

Mercredi, il avait déjà annoncé la titularisation du jeune Rémi Himbert à la pointe de l’attaque. Il ne sera pas le seul membre de l’Académie à démarrer puisque Merah évoluera comme meneur avec De Carvalho derrière lui. L’autre surprise concerne la titularisation de Mata à droite de la défense. Malgré son retour de blessure, Abner commence sur le banc, Maitland-Niles continuant l’intérim à gauche.

La composition de l’OL : Descamps - Mata, R. Kluivert, Niakhaté (cap.), Maitland-Niles - De Carvalho, Morton - Karabec, Merah, A. Moreira - Himbert