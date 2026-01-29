Actualités
Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Mathys De Carvalho lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - PAOK : De Carvalho à la place de Tessmann, Abner sur le banc

  par David Hernandez
    • Pour ce dernier match de la phase de ligue, Paulo Fonseca a dû composer avec les absences. En pensant à Lille, l’entraîneur de l’OL a laissé Tessmann sur le banc, remplacé par De Carvalho. Mata évoluera à droite puisque Maitland-Niles poursuit à gauche.

    Une victoire pour finir premier. La mission est simple pour l’OL ce jeudi soir contre le PAOK. Malgré six victoires en sept matchs, les Lyonnais ne sont pas assurés de finir dans les deux premiers et ainsi de recevoir au retour jusqu’aux demi-finales de cette Ligue Europa. Il faudra donc terminer le travail à la maison, malgré les aléas qui touchent l’effectif de Paulo Fonseca. Avec pas moins de dix joueurs sur le flanc, l’entraîneur portugais doit bricoler…

    Mercredi, il avait déjà annoncé la titularisation du jeune Rémi Himbert à la pointe de l’attaque. Il ne sera pas le seul membre de l’Académie à démarrer puisque Merah évoluera comme meneur avec De Carvalho derrière lui. L’autre surprise concerne la titularisation de Mata à droite de la défense. Malgré son retour de blessure, Abner commence sur le banc, Maitland-Niles continuant l’intérim à gauche.

    La composition de l’OL : Descamps - Mata, R. Kluivert, Niakhaté (cap.), Maitland-Niles - De Carvalho, Morton - Karabec, Merah, A. Moreira - Himbert

    17 commentaires
    1. Avatar
      Steph Du 38 - jeu 29 Jan 26 à 19 h 53

      C'est du déjà vu, belle équipe si les mecs jouent bien

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 19 h 56

      houlala , c'est pas tout a fait l'équipe B mais ça y ressemble fort !
      Et quand il a aligné celle ci , on a été balayé par le Bétis . Arf.

      ça permet de tester une Dc Kluivert Niakhaté , et donner encore de l'expérience en Merah et en 10 s'il vous plait .
      Quant à Himbert devant , il l'envoie au carton le pauvre , c'est un pur ailier , pas un avant centre .
      Que fait De Carvahlo titulaire dans un tel match ?
      Et Karabec et son jeu stéréotypé .
      Descamps dans les buts , aie aie les relances .

      ça fait beaucoup de turn over la , le match n'est pas balancé mais ça y ressemble .
      Focus sur lille je comprend , mais je n'aurai pas mis autant de jeunes novices quand même ; ça ferait tache de finir par une défaite et casser la dynamique .
      Fonseca a fait le choix dans cette ligue europa , de faire jouer un maximum les jeunes , pour leur donner de l'expérience , un choix payant jusqu'ici mais ce soir c'est risqué .
      Vous allez me dire oui , mais tu met qui ?
      En effet on est un peu à poil sur ce match très particulier de fin des phases éliminatoires de la ligue europa .

      C'est bien de dire qu'on a le meilleur effectif depuis 20 ans , et que Fonseca doit a minima remporter la coupe d'europe , mais avec le banc qu'on a on est encore loin de certains effectifs récents je suis désolé .
      Ce soir il y a des joueurs qui n'ont même pas le niveau ligue 1 faut être réaliste .
      C'est un concours de circonstances particulier , certes .

      Signaler
      1. florentdu42
        florentdu42 - jeu 29 Jan 26 à 19 h 59

        Le soucis c est surtout la liste des absents.
        Si tu prends l'effectif sans les absents il y a de la matière.
        Mais la on a 10 joueurs non dispos forcément c est tendu.
        Je suis surtout inquiet pour dimanche. Lille est dans le dur Marseille aussi mais j'ai peur que l'absence de tolisso soit vraiment le plus impactant.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 06

          oui on sera encore diminué dimanche , Tolisso est le capitaine et est primordial dans l'équilibre de l'équipe .

      2. Avatar
        fandelol - jeu 29 Jan 26 à 20 h 05

        En fait tu critiques la compo mais tu dis toi même qu'on peut difficilement faire mieux. Tout ça pour ça xd. On savait que Descamps ferait tous les matchs de poule. C'est pas rassurant mais bon... Sinon, à part De Calvalho qui remplace Tessmann, on peut pas faire mieux.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 07

          j'aurai fait mieux en titularisant tessman et greif pour ma part .
          Ce match est pour moi tout aussi important que celui de dimanche , même si on est qualifié .
          On ne peut pas le balancer ainsi en rentrant tous les gamins .
          Et Descamps dans les buts en coupe de france oui , mais maintenant à ce stade de la compétition en ligue europa je dis non .

    3. Avatar
      fandelol - jeu 29 Jan 26 à 20 h 02

      Ouai, bon, c'était un peu l'équipe attendue au final. Abner un peu juste surement, on ne prend pas de risque avec le match de Lille qui arrive. Au milieu, Tessmann souffle un peu. Pas très étonnant non plus, il aligne presque systématiquement Morton (trop à mon goût...). Et devant, du classique vu ce qu'on a de dispo. J'aurais juste mis Karabec dans l'axe et Merah à droite, voir un peu comment le tchèque se débrouille dans l'axe parce que sur l'aile c'est pas folichon.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 09

        Karabec serait meilleur dans l'axe ( c'est son poste ) et Himbert meilleur sur le coté ( son poste aussi ) .
Les inverser ainsi je ne comprend pas
        Les inverser ainsi je ne comprend pas

        Signaler
        1. Olympien First
          Olympien First - jeu 29 Jan 26 à 20 h 15

          Je pense aussi que tu as raison. Mais faudra voir sur le terrain, peut-être permuteront-ils volontiers, au moins occasionnellement?

        2. Juni38
          Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 18

          Possible , il va peut être leur demander de permuter beaucoup

    4. Avatar
      Tom63 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 03

      Espérons que Descamps nous fasse pas sa spéciale "relance pourrave plein axe sur un joueur adverse" cette fois, je suis vraiment pas rassuré de le voir au but mais bon.
      La ligne offensive fait peur, Karabec y est plus trop depuis quelques matchs, Himbert qui va vivre une première titularisation dans un contexte un peu particulier... Espérons que ça passe.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 11

        on va serrer les fesses tout le match sur ses relances ...

        Signaler
    5. Avatar
      Ahtmos - jeu 29 Jan 26 à 20 h 03

      Ben contrairement a toi juni jsuis assez content, j'avais peur qu'il mette des jeunes partout, mais il laisse une défense qui pourrait être la défense type hormis descamp bien sûr. Le milieu il laisse Morton alors qu'il aurait pu mettre tessman. Et en attaque il laisse moreira alors qu'il a enchainé depuis un moment. Donc jsuis content de voir que Fonseca veut jouer quelque chose je trouve ça respectueux de tout le monde. Maintenant, aux joueurs de montrer qu'ils ont la gagne, et quoi de mieux que lorsqu'il ne s'agit pas d'une question de survie. La s'ils jouent la gagne, alors que c'est pas couperet, c'est que la motivation est bien la cette saison et ça serait un excellent signe. Bonne chance à Himbert pour sa première dans le 11 !

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 10

        c'est quand même très très jeune tout ça !

        Signaler
    6. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 06

      Salut,
      Bref retour, jour de match oblige.
      Finalement pas mécontent de ne pas être au stade avec nos gones.
      Soirée spéciale et particulière compte tenu des événements.
      J'ose espérer que nos supporters se comporteront dignement ce soir.
      Grand respect pour ces jeunes qui ont laissé leur vie pour aller voir un match de foot.

      Alors bien sur, ALLEZ L'OL ! mais sans arrogance ni triomphalisme !
      Une victoire sans trop de célébrations, ni d'exubérance , et ce sera parfait...🤞
      épicétou.

      Signaler
    7. Olympien First
      Olympien First - jeu 29 Jan 26 à 20 h 13

      Ben ma foi, j'ai l'impression quand même que Fonseca "sacrifie" ce match en mettant une équipe plus expérimentale encore que face à Séville, avec des jeunes dont certains ont bien peu convaincu jusque là où ont clairement un niveau physique encore immature.

Déjà que regarder ce match risque d'être compliqué sans un "lien" stable...
Bon, si quelqu'un en a un sous le coude...

      Déjà que regarder ce match risque d'être compliqué sans un "lien" stable...
      Bon, si quelqu'un en a un sous le coude...

      Signaler
    8. Juni38
      Juni38 - jeu 29 Jan 26 à 20 h 16

      Fonseca avait déclaré que son objectif c'était la qualif .
      C'était clair et on le voit ce soir , il balance ce match , pour moi .
      Il préserve même Abner pour dimanche .
      Focus sur Lille , je peux comprendre , mais dommage quand même de ne pas vouloir jouer la première place à fond .

      Signaler

