Ce jeudi, les joueurs de l'OL et du PAOK ainsi que tout le Parc OL rendront hommage aux supporters grecs décédés mardi. Une minute de silence sera observée, tandis qu'une banderole sera déployée dans le parcage finalement vide.

Il y a un vrai enjeu sportif pour l'OL et le PAOK ce jeudi soir à 21h. Néanmoins, juste avant le coup d'envoi, il sera laissé de côté. Deux jours après le terrible accident de la route qui a entraîné la mort de sept supporters du club grec, un hommage sera rendu à Décines. En marge du coup d'envoi, les deux équipes ainsi que les 30 000 spectateurs attendus observeront une minute de silence. Une façon de rendre hommage aux victimes, toutes âgées de moins de 30 ans.

Cette minute de silence ne sera pas le seul hommage rendu par l'OL. En effet, le club lyonnais a annoncé qu'une banderole a été déployée par le club grec dans le parcage visiteurs. Ce dernier sera vide, alors qu'il devait accueillir près de 3 000 supporters du PAOK. La tragédie a poussé les groupes du club grec à annuler le déplacement, une décision poussée par la direction du PAOK.