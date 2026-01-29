Actualités
Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - PAOK : une minute de silence et une banderole hommage aux victimes grecques

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, les joueurs de l'OL et du PAOK ainsi que tout le Parc OL rendront hommage aux supporters grecs décédés mardi. Une minute de silence sera observée, tandis qu'une banderole sera déployée dans le parcage finalement vide.

    Il y a un vrai enjeu sportif pour l'OL et le PAOK ce jeudi soir à 21h. Néanmoins, juste avant le coup d'envoi, il sera laissé de côté. Deux jours après le terrible accident de la route qui a entraîné la mort de sept supporters du club grec, un hommage sera rendu à Décines. En marge du coup d'envoi, les deux équipes ainsi que les 30 000 spectateurs attendus observeront une minute de silence. Une façon de rendre hommage aux victimes, toutes âgées de moins de 30 ans.

    Cette minute de silence ne sera pas le seul hommage rendu par l'OL. En effet, le club lyonnais a annoncé qu'une banderole a été déployée par le club grec dans le parcage visiteurs. Ce dernier sera vide, alors qu'il devait accueillir près de 3 000 supporters du PAOK. La tragédie a poussé les groupes du club grec à annuler le déplacement, une décision poussée par la direction du PAOK.

    à lire également
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l'OL ne touchera rien dans le retour de Paqueta au Brésil

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - PAOK : une minute de silence et une banderole hommage aux victimes grecques 17:11
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l'OL ne touchera rien dans le retour de Paqueta au Brésil 16:40
    Benjamin André sous les couleurs du LOSC, lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille
    Lille avec André mais sans Meunier contre l'OL dimanche 15:50
    Les supporters du PAOK
    Le PAOK salue "la coopération de l'OL" 15:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - PAOK : Fonseca se méfie de Taison 14:10
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : Maitland-Niles ne pense pas à un retour en Premier League 13:20
    Dejan Lovren
    Lovren avant OL - PAOK : "Toujours un plaisir de retrouver son ancien club" 12:30
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France
    OL - Ligue Europa : les différents scenarii possibles après le match contre le PAOK 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - PAOK : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - PAOK : une équipe d’absents et des choix limités pour Fonseca 10:15
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL - PAOK : entre blessures, tragédie et enjeux, une 300e européenne à la drôle de saveur 09:30
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe plait en Ligue 2 08:45
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL : entre Textor et Kang, pas la même ambiance 08:00
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Affaire Ghezzal : accord tripartie entre l’OL, Utrecht et l’UEFA 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - PAOK : Abner de retour, première pour Mbatshi 28/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    Maitland-Niles (OL) : "L'union fait la force dans ce groupe" 28/01/26
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca (OL) : "Le plus important était d'être dans le top 8" 28/01/26
    Les supporters du PAOK
    L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie" 28/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut