Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mercato : l'OL ne touchera rien dans le retour de Paqueta au Brésil

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Après plus de trois saisons à West Ham, Lucas Paqueta va retourner à Flamengo pour une somme record. Néanmoins, l'OL ne touchera pas d'argent, malgré un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value signée en 2022.

    Après 139 rencontres en Premier League, Lucas Paquetá s'apprête à retourner au Brésil. Ce mercredi, West Ham a confirmé que le milieu offensif avait l'autorisation d'effectuer sa visite médicale avec Flamengo, après l'accord trouvé entre les deux clubs sur le montant du transfert. Paqueta va s'engager avec le champion du Brésil contre 42 millions d'euros. Une opération qui deviendra la plus onéreuse de l'histoire de l'Amérique du Sud. Cela ne fait pas les affaires de l'OL, qui ne touchera rien malgré un intéressement de 20% puisqu'il n'y aura pas de plus-value.

    Vendu plus de 60 millions à l'été 2022 par l'OL

    Dans son communiqué, West Ham, actuellement 18e de Premier League et relégable, indique que Lucas Paquetá avait exprimé l'envie de rentrer au Brésil. Suspecté dans une affaire de paris truqués, le joueur de 28 ans avait vu la fédération anglaise le blanchir en juillet 2025. L'international brésilien (61 sélections, 12 buts) avait rejoint l'Europe en 2019, d'abord à l'AC Milan (2019-2020) puis à l'Olympique lyonnais (2020-2022) avant de rallier Londres contre un chèque de 61 millions d'euros (bonus compris).

    Avec AFP

    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - PAOK : une minute de silence et une banderole hommage aux victimes grecques
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 29 Jan 26 à 16 h 45

      C'est pour cela que les pourcentages sur les plus-value c'est vraiment surcôté.

      J'ai l'impression que les clubs vont toujours faire le maximum pour ne pas faire de plus value et ainsi reverser le minimum au club d'où ils l'ont acheté.

      Je crois avoir déjà entendu la technique de mettre une somme importante en bonus aussi, pour que ce ne soit pas pris en compte dans le "% de plus-value", je ne sais pas si c'est vrai...

      On va dire que c'est seulement utile pour les jeunes vendus peu cher. Après Paqueta reste un gâchis, il aurait pu partir pour 100M sans problème avant ses histoires de paris sportifs...

      Signaler

