Actualités
Benjamin André sous les couleurs du LOSC, lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille
Benjamin André sous les couleurs du LOSC, lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille | JEAN CATUFFE / AFP

Lille avec André mais sans Meunier contre l'OL dimanche

  • par David Hernandez

    • Sorti sur blessure lors du match de Coupe de France début janvier, Benjamin André sera disponible dimanche au Parc OL. Le capitaine de Lille fait son retour à la compétition ce jeudi en Ligue Europa.

    Le match n'est que dimanche (15h), mais l'OL a déjà un peu la tête à la réception de Lille. Paulo Fonseca l'a d'ailleurs avoué, il doit penser au LOSC en même temps qu'au PAOK au moment de faire ses choix. La rencontre de la 20e journée de Ligue 1 est importante à plus d'un titre dans la course à la Ligue des champions. Les deux équipes seront sur le même pied d'égalité puisque les Dogues jouent également ce jeudi soir en Ligue Europa avec l'objectif de se qualifier pour les barrages. Ils pourraient d'ailleurs faire les affaires lyonnaises, en s'imposant face à Fribourg, troisième et qui pourrait passer devant l'OL en cas de contreperformance rhodanienne face au PAOK.

    Meunier touché à l'ischio

    Pour cette dernière en Ligue Europa et à quatre jours du déplacement à Décines, Bruno Genesio peut se satisfaire du retour de Benjamin André. Le capitaine lillois était sorti à l'heure de jeu lors du match de Coupe de France... contre l'OL, le 11 janvier dernier. Il avait ainsi manqué les trois matchs suivants. Une bonne nouvelle pour le LOSC, qui devra faire sans Thomas Meunier à Décines. "Il a une lésion à l'ischio, les examens évoquent une durée d'absence entre trois et six semaines, c'est un nouveau coup dur", a expliqué le coach lillois en marge du match européen. Comme l'OL, Lille n'est pas épargné par les blessures.

    à lire également
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - PAOK : une minute de silence et une banderole hommage aux victimes grecques

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - PAOK : une minute de silence et une banderole hommage aux victimes grecques 17:11
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l'OL ne touchera rien dans le retour de Paqueta au Brésil 16:40
    Benjamin André sous les couleurs du LOSC, lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille
    Lille avec André mais sans Meunier contre l'OL dimanche 15:50
    Les supporters du PAOK
    Le PAOK salue "la coopération de l'OL" 15:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - PAOK : Fonseca se méfie de Taison 14:10
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : Maitland-Niles ne pense pas à un retour en Premier League 13:20
    Dejan Lovren
    Lovren avant OL - PAOK : "Toujours un plaisir de retrouver son ancien club" 12:30
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France
    OL - Ligue Europa : les différents scenarii possibles après le match contre le PAOK 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - PAOK : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - PAOK : une équipe d’absents et des choix limités pour Fonseca 10:15
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL - PAOK : entre blessures, tragédie et enjeux, une 300e européenne à la drôle de saveur 09:30
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe plait en Ligue 2 08:45
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL : entre Textor et Kang, pas la même ambiance 08:00
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Affaire Ghezzal : accord tripartie entre l’OL, Utrecht et l’UEFA 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - PAOK : Abner de retour, première pour Mbatshi 28/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    Maitland-Niles (OL) : "L'union fait la force dans ce groupe" 28/01/26
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca (OL) : "Le plus important était d'être dans le top 8" 28/01/26
    Les supporters du PAOK
    L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie" 28/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut