Lille avec André mais sans Meunier contre l'OL dimanche

Sorti sur blessure lors du match de Coupe de France début janvier, Benjamin André sera disponible dimanche au Parc OL. Le capitaine de Lille fait son retour à la compétition ce jeudi en Ligue Europa.

Le match n'est que dimanche (15h), mais l'OL a déjà un peu la tête à la réception de Lille. Paulo Fonseca l'a d'ailleurs avoué, il doit penser au LOSC en même temps qu'au PAOK au moment de faire ses choix. La rencontre de la 20e journée de Ligue 1 est importante à plus d'un titre dans la course à la Ligue des champions. Les deux équipes seront sur le même pied d'égalité puisque les Dogues jouent également ce jeudi soir en Ligue Europa avec l'objectif de se qualifier pour les barrages. Ils pourraient d'ailleurs faire les affaires lyonnaises, en s'imposant face à Fribourg, troisième et qui pourrait passer devant l'OL en cas de contreperformance rhodanienne face au PAOK.

Meunier touché à l'ischio

Pour cette dernière en Ligue Europa et à quatre jours du déplacement à Décines, Bruno Genesio peut se satisfaire du retour de Benjamin André. Le capitaine lillois était sorti à l'heure de jeu lors du match de Coupe de France... contre l'OL, le 11 janvier dernier. Il avait ainsi manqué les trois matchs suivants. Une bonne nouvelle pour le LOSC, qui devra faire sans Thomas Meunier à Décines. "Il a une lésion à l'ischio, les examens évoquent une durée d'absence entre trois et six semaines, c'est un nouveau coup dur", a expliqué le coach lillois en marge du match européen. Comme l'OL, Lille n'est pas épargné par les blessures.