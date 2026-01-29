Actualités
OL - Ligue Europa : les différents scenarii possibles après le match contre le PAOK

    • Ce jeudi, l’OL doit finir le travail face au PAOK. Une victoire propulserait directement les Lyonnais à l’une des deux premières places, sans avoir à regarder ce qu’il se passe ailleurs.

    En s’imposant jeudi dernier à Berne, l’OL avait fait sa part du marché pour se qualifier en huitième de finale de Ligue Europa. Les résultats sur les autres terrains avaient fini de valider cette présence au coup de sifflet final. L’objectif principal a été atteint avec ce top 8, mais les supporters en veulent plus désormais. Première de cette phase de ligue, la formation rhodanienne n’est pourtant pas assurée de finir à cette première place, ni même à la seconde place. À égalité avec Aston Villa, les coéquipiers de Moussa Niakhaté doivent gagner contre le PAOK pour assurer leur présence à l’une des deux premières places, sans avoir à se soucier de ce que font les Villans ou Fribourg.

    De premier à septième ?

    En cas de nul à Décines, l’OL deviendrait dépendant des autres résultats et pourrait même glisser à la troisième, voire quatrième place si Midtjylland vient à écraser le Dinamo Zagreb par plus de trois buts d’écart. Un scénario qui ne donnerait l’avantage du terrain que jusqu’en quart de finale. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, avec déjà six victoires en sept matchs, l’OL pourrait glisser encore plus bas en cas de défaite. Il faudrait un concours de circonstances, mais dans les faits, le club lyonnais pourrait redescendre jusqu’à la 7e place. Un scénario plus qu’improbable, mais la soirée de mercredi en Ligue des champions a montré que tout reste possible dans le foot.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 29 Jan 26 à 11 h 59

      Eh oui c'est pour ça qu'il faut mettre tous les avantages de notre côté afin de se rapprocher au max de la finale.
      Il faut gagner ce match absolument.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
