Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - PAOK : avant-match, horaire, diffusion TV

  par David Hernandez

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 8e journée de Ligue Europa entre l'OL et le PAOK.

    Avant-match

    C'est dans une atmosphère particulière que va se jouer cette rencontre entre l'OL et le PAOK. Ce dernier match de la phase de ligue intervient deux jours après le terrible accident qui a coûté la vie à sept supporters grecs. Malgré la demande de report, la formation hellénique sera bien présente ce jeudi à Décines, mais avec le coeur lourd. En guise d'hommage, les coéquipiers de Dejan Lovren espèrent faire honneur à leurs défunts supporters. Ils auront à coeur de s'imposer pour décrocher une place dans le top 9 de la Ligue Europa. Cette place, l'OL l'a déjà validée, mais il reste une dernière marche : celle d'assurer la première place et ainsi recevoir au retour jusqu'en demi-finale.

    Paulo Fonseca a beau annoncer que cela n'est pas important, cela tient certainement au fait que le Portugais se retrouve avec un groupe démuni. Tolisso, Sulc, Endrick, Tagliaifico, Mangala, Nartey, Hateboer... La liste des absents est importante et le technicien espère qu'elle ne s'allongera pas jeudi soir. Avec Lille qui se profile, Fonseca espère au contraire recevoir de bonnes nouvelles.

    A quelle heure se joue OL - PAOK ?

    Ce jeudi, ce ne sera pas l'affluence des grands soirs au Parc OL, au moment du coup d'envoi donné par M. Ricardo de Burgos à 21h. Cette saison, la Ligue Europa n'a pas vraiment fait recette à Décines et le club mise sur une affluence autour des 30 000 spectateurs. Le tout sans supporters grecs, suite à leur décision ainsi que celle du PAOK de ne pas se rendre en parcage en guise de deuil.

    Sur quelle chaîne suivre OL - PAOK ?

    Pour cette dernière journée de Ligue Europa, Canal Plus suit le dispositif mis en place pour la Ligue des champions. Un multiplex à 21h sur la chaîne principale. Pour ceux qui souhaitent voir les 90 minutes d'OL - PAOK, il faudra se brancer sur Canal Plus Foot.

