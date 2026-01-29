Actualités
Les joueurs de l'OL avec Fonseca
Les joueurs de l’OL avec Fonseca (@UEFA)

OL - PAOK : une équipe d’absents et des choix limités pour Fonseca

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce jeudi soir, Paulo Fonseca va faire avec les moyens du bord et en pensant aussi à Lille. Mais, face à la cascade d’absences, l’entraîneur de l’OL n’a que peu de marges de manœuvre.

    Un match pour la première place. Ce jeudi soir, l’OL a son destin entre les mains dans cette Ligue Europa. Premier de la phase de ligue après sept matchs disputés, le club lyonnais doit s’imposer pour être certain de finir à la première place et ainsi recevoir au retour jusqu’en demi-finale. Le schéma est simple, mais le chemin pour y parvenir est bien plus escarpé. Contre le PAOK, en pleine bourre, Paulo Fonseca doit faire avec les absents et ils sont nombreux. En dehors du poste de gardien pour le moment épargné, le Portugais déplore pas moins de dix joueurs sur le flanc. Certains pour pépins physiques (TagliaficoMangalaSulcTolissoFofanaNuamah) et d’autres pour non-qualification (Hateboer, Ghezzal, Nartey, Endrick). Sur le papier, ce "onze" aurait plutôt fière allure et inspirerait la crainte au PAOK.

    Le PAOK en pensant à Lille

    Ce ne sera malheureusement pas cette équipe qui sera alignée par l’entraîneur lyonnais. Ce dernier se retrouve donc avec des choix limités et surtout très jeunes. À tel point que Rémi Himbert va se retrouver à la pointe de l’attaque, lui qui était en balance avec Molebe (19 ans) et Gomes Rodriguez (18 ans). Cela semble ainsi plutôt facile d’imaginer l’équipe couchée par Paulo Fonseca pour ce dernier rendez-vous avec les retours de Moussa Niakhaté et d’Abner, ainsi qu’Adam Karabec de nouveau opérationnel. Avec très certainement la volonté de vite faire tourner pour faire reposer certains éléments en vue du match contre Lille.

    La composition probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Moreira - Himbert

    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - PAOK : avant-match, horaire, diffusion TV
    1. Monark
      Monark - jeu 29 Jan 26 à 11 h 00

      La compo probable peut générer des craintes. Perso, je pense que même avec cette équipe, mais avec l’état d’esprit qui anime actuellement le groupe, on peut venir à bout du Paok, et préserver notre première place d’Europa League. Histoire de faire honneur au foot français, car coté ligue des champions c’est plutôt terne.🤣🤣

