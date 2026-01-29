Actualités
Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
Enzo Molebe lors de Real Betis – OL (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

OL - Mercato : Molebe plait en Ligue 2

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Proche d’un départ cet hiver, Enzo Molebe devrait rejoindre la Ligue 2 pour s’aguerrir. Dans le viseur de Montpellier, le jeune attaquant de l’OL plait également à d’autres formations de deuxième division.

    Avec les absences de Pavel Sulc et Endrick, il aurait pu avoir une chance de commencer un deuxième match de Ligue Europa. Cependant, comme Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe est avant tout sur le chemin d’un départ à l’OL. En ce sens, Paulo Fonseca va donc faire confiance à Rémi Himbert pour occuper la pointe de l’attaque lyonnaise ce jeudi soir, tandis que ses deux compères patienteront gentiment sur le banc de touche. Une situation surprenante tant le club comptait sur ses deux joueurs au début de la saison. Finalement, la volonté est désormais de les voir s’aguerrir ailleurs, sous la forme d’un prêt, pour se familiariser encore un peu plus au haut niveau et ainsi revenir avec d’autres intentions.

    Montpellier doit faire de la place

    Il ne reste plus que cinq jours avant la fin du mercato hivernal et il semble que Molebe soit celui qui a le plus de touches. Comme révélé ces derniers temps, le Décinois plait à Montpellier, qui a entamé des discussions avec la direction lyonnaise pour un prêt de six mois en Ligue 2. Mais, comme l'avance L'Équipe, le club héraultais doit libérer une place dans son effectif avant de pouvoir définitivement passer à l’action pour Enzo Molebe. Une situation qui pourrait servir d’autres formations de Ligue 2, qui auraient avant tout sondé l’entourage de l’attaquant plus que l’OL.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 29 Jan 26 à 9 h 03

      Et Guezzal personne en veut même en ligue 2 ?...

      Signaler

