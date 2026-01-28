OL - PAOK : Himbert et Descamps titulaires

Privé de nombreux joueurs contre le PAOK, Paulo Fonseca va devoir bricoler. Après avoir connu ses premiers pas en pros ces derniers matchs, Rémi Himbert sera titulaire à la pointe de l'attaque de l'OL en Ligue Europa.

Tout va très vite pour Rémi Himbert. Ayant fait ses premiers pas en professionnels contre Brest il y a deux semaines, le jeune attaquant enchaîne les convocations et les entrées en jeu. Sa carrière à l'OL va connaitre un nouveau tournant ce jeudi en Ligue Europa. Il a certes déjà évolué dans la compétition européenne à Berne il y a une semaine, mais contre le PAOK, c'est une marche supplémentaire qui sera franchie.

À la veille de la rencontre, Paulo Fonseca a confirmé que Rémi Himbert sera titulaire à la pointe de l'attaque. Privé d'Endrick et de Pavel Sulc tandis qu'Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe sont sur le départ, l'entraîneur portugais va donc tester le capitaine des U18 en Coupe Gambardella. "Nous n'avons pas d'attaquants, mais on a trouvé un attaquant dans l'équipe de réserve. Demain (jeudi), Rémi (Himbert) commencera devant".

Quatrième match en Ligue Europa pour Descamps

Un choix surprenant, mais qui s'explique avant tout par le peu de munitions dans ce secteur de jeu à l'OL, encore plus en Ligue Europa. En plus d'annoncer cette première titularisation en pro, Paulo Fonseca a également confirmé que Rémy Descamps poursuivra en Coupe d'Europe. Titulaire sur les trois derniers matchs après son retour de blessure, le portier enchaînera donc contre le PAOK, ce jeudi.