Rémi Himbert, attaquant de l'OL
Rémi Himbert, attaquant de l’OL (@OL)

OL - PAOK : Himbert et Descamps titulaires

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Privé de nombreux joueurs contre le PAOK, Paulo Fonseca va devoir bricoler. Après avoir connu ses premiers pas en pros ces derniers matchs, Rémi Himbert sera titulaire à la pointe de l'attaque de l'OL en Ligue Europa.

    Tout va très vite pour Rémi Himbert. Ayant fait ses premiers pas en professionnels contre Brest il y a deux semaines, le jeune attaquant enchaîne les convocations et les entrées en jeu. Sa carrière à l'OL va connaitre un nouveau tournant ce jeudi en Ligue Europa. Il a certes déjà évolué dans la compétition européenne à Berne il y a une semaine, mais contre le PAOK, c'est une marche supplémentaire qui sera franchie.

    À la veille de la rencontre, Paulo Fonseca a confirmé que Rémi Himbert sera titulaire à la pointe de l'attaque. Privé d'Endrick et de Pavel Sulc tandis qu'Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe sont sur le départ, l'entraîneur portugais va donc tester le capitaine des U18 en Coupe Gambardella. "Nous n'avons pas d'attaquants, mais on a trouvé un attaquant dans l'équipe de réserve. Demain (jeudi), Rémi (Himbert) commencera devant".

    Quatrième match en Ligue Europa pour Descamps

    Un choix surprenant, mais qui s'explique avant tout par le peu de munitions dans ce secteur de jeu à l'OL, encore plus en Ligue Europa. En plus d'annoncer cette première titularisation en pro, Paulo Fonseca a également confirmé que Rémy Descamps poursuivra en Coupe d'Europe. Titulaire sur les trois derniers matchs après son retour de blessure, le portier enchaînera donc contre le PAOK, ce jeudi.

    4 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 28 Jan 26 à 14 h 31

      Je comprends plus rien

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 28 Jan 26 à 14 h 36

      Sacré paulo , il nous étonnera toujours .
      Bonjour la douille que prennent Agr et molebe .
      Il doit y avoir des raisons qu'on ne connait pas .
      Descamps dans les buts , j'ai peur .

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 14 h 37

      J'avais compris dans ses déclarations qu'il était déjà satisfait de la qualif en EL la semaine dernière.

      Je crois que cette décision montre clairement que l'objectif est atteint, et que maintenant on se concentre sur le championnat en attendant les phases à élimination.

      J'ai quand même du mal à comprendre qu'Himbert donne plus de certitude sportive qu'AGR actuellement... même s'il est sur le départ on s'en fou. On fait jouer les meilleurs normalement.

      Signaler
    4. Avatar
      pathetikOL - mer 28 Jan 26 à 14 h 42

      Himbert plutôt que AGR ? un novuel Akouokou ? on peut se poser des questions sur les raisons ... et Fonseca qui le met sur les transferts et demande un renfort, cela serait utile d'avoir queqlues explications !

      Signaler

