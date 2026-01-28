Tolisso forfait contre le PAOK et Lille

Absent de l’entraînement ce mercredi, Corentin Tolisso ne sera pas disponible jeudi soir contre le PAOK. Un coup dur, d’autant plus que le capitaine ne pourra pas jouer contre le LOSC, dimanche (15h).
C'est le genre de nouvelles dont les supporters lyonnais aimeraient bien se passer. Si le score large à la pause contre Metz laissait à penser à une sortie par précaution pour Corentin Tolisso, Paulo Fonseca avait déjà glacé ces espoirs directement après le coup de sifflet final. L'entraîneur de l'OL avait avancé "une blessure musculaire" pour son capitaine. Absent de l'entraînement ce mercredi, Corentin Tolisso n'est pas préservé en vue du choc contre le LOSC. Car, en plus de manquer la réception du PAOK ce jeudi, le milieu manquera aussi celle de Lille, comme l'a confirmé le coach portugais. "Corentin a une petite blessure musculaire, il ne sera pas prêt pour les deux prochains matchs."
Abner de retour
Un coup dur pour l'OL qui va devoir faire sans son capitaine et sans son meilleur buteur pour la dernière journée de Ligue Europa. Ménagé contre le FC Metz après une alerte contre les Young Boys de Berne, Pavel Sulc ne prendra pas part à la rencontre européenne et un doute subsiste quant à sa participation dimanche en Ligue 1. "Nous travaillons pour qu'il soit prêt, mais nous ne prendrons pas de risques si c'est trop juste", a poursuivi Paulo Fonseca au moment d'énumérer les absents, comme Orel Mangala et les non-qualifiés Endrick, Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noah Nartey. En revanche, l'OL peut se satisfaire de pouvoir compter sur le retour d'Abner, absent depuis deux rencontres.
Malheureusement fallait bien que ça arrive un jour, mais ça va c'est pas grave non plus comme blessure, il faut juste deux ptites semaines de repos et ça devrait aller mieux.
Abner est la c'est cool.
LA tuile !
Déjà sans Sulc sans compter Endrick pas qualifié, ni Nartey l'absence de Tolisso peut être considérée comme fortement préjudiciable, que ce soit face au PAOK comme face au LOSC pour Coco du moins.
Deux matches très compliqués à passer sans notre maître à jouer.
HS pour cet article du moins : on parle de l'arrivée pratiquement conclue (?) d'un certain Yaremchuk, avant-centre international Ukrainien de 30 ans, 1m91 et qui joue à l'Olympiakos pour remplacer Satriano. A suivre...
Un profil qui parait correspondre aux attentes de Fonseca. Après forcément il ne peut pas être parfait. Je crois qu'il a des stats qui ne sont pas folles dingues, mais bon j'attends de voir.
Dans une équipe comme la notre, avec Endrick à ses côtés, ça facilite pas mal les choses.
Après j'ai vu qu'on parlait d'un prêt avec OA de 4M... Sauf que j'ai l'impression que souvent dans les prêts il y a des obligations d'achat avec conditions. On l'a vu avec Satriano, qu'on avait déjà acheté malgré son niveau assez faible. En espérant qu'on ne prenne pas encore une fois ce risque. Il n'y aura pas des Getafe à chaque mercato.
Je doute vraiment de l'intérêt de ce transfert personnellement. J'ai l'impression qu'on prend quelqu'un juste pour faire le nombre.
Fofana, Endrick, Nuamah, Moreira, Abner... ce sont tous des joueurs qui repique à l'intérieur et qui ne centre pas tellement souvent. Au final seul AMN en fait.
Et puis as t-on vraiment besoin d'un joueur de surface ? Sulc n'est pas grand mais se place très bien et sent les coups et Tolisso est adroit de la tête et lui aussi est souvent dans la surface.
Il y a bien le côté Pivot et travail dos au but qui peuvent être intéressant mais la encore avec la qualité de passe de Morton ou de Tolisso il n'y en a pas forcément besoin pour lancer nos offensives.
Au final il pourra peut être nous servir sur des petits bouts de match en fin de partie contre des blocs regroupés mais bon vu nos finances je ne vois pas trop l'intérêt de prendre un joueur avec si peu de garanties.
Absence préjudiciable quand on connait la fragilité de l'équipe sans son capitaine...
Par contre, on a quand même pu battre Brest il y a peu de temps, sans lui.
Pour demain soir notre attaque sera déplumé mais au milieu et en défense nous aurons tout de même des meilleurs joueurs que l'équipe d'en face.
Nos adversaires signeraient surement pour avoir une chance d'aligner une défense AMN-Mata-Niakhate-Abner et un milieu avec Tessman, Morton et Merah.
A voir si Fonseca fera encore plus tourner mais dans tous les cas cela m'embête moins sur ce match que contre Lille. La 1ère place serait un joli bonus mais n'est pas indispensable non plus.
En championnat en revanche on pourrait mettre un concurrent direct à 7 points.
Sans dénigré les prochains adversaires, on devrait pouvoir se débrouiller sans lui. C'est l'occasion de voir en plus ce que vaut Nartey.
Le prochain choc sera à Strasbourg dans un peu moins d'un mois. Ca laisse le temps de récupérer. Même si un retour le plus tôt prévu serait le bienvenue, tant il est important.
Je suis pas si confiant que toi. Le PAOK sont sur une très belle série, et Lille va venir chez nous pour tout donner et remonter la pente.
Pour Lille effectivement ça risque de donner plus d'importance que prévu à Nartey. Après à voir en fonction des entraînements s'ils considèrent qu'il peut s'intégrer dans le 11, où s'il est plus préférable de faire jouer un joueur habitué au championnat.