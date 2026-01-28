Tolisso forfait contre le PAOK et Lille

Absent de l’entraînement ce mercredi, Corentin Tolisso ne sera pas disponible jeudi soir contre le PAOK. Un coup dur, d’autant plus que le capitaine ne pourra pas jouer contre le LOSC, dimanche (15h).

C'est le genre de nouvelles dont les supporters lyonnais aimeraient bien se passer. Si le score large à la pause contre Metz laissait à penser à une sortie par précaution pour Corentin Tolisso, Paulo Fonseca avait déjà glacé ces espoirs directement après le coup de sifflet final. L'entraîneur de l'OL avait avancé "une blessure musculaire" pour son capitaine. Absent de l'entraînement ce mercredi, Corentin Tolisso n'est pas préservé en vue du choc contre le LOSC. Car, en plus de manquer la réception du PAOK ce jeudi, le milieu manquera aussi celle de Lille, comme l'a confirmé le coach portugais. "Corentin a une petite blessure musculaire, il ne sera pas prêt pour les deux prochains matchs."

Abner de retour

Un coup dur pour l'OL qui va devoir faire sans son capitaine et sans son meilleur buteur pour la dernière journée de Ligue Europa. Ménagé contre le FC Metz après une alerte contre les Young Boys de Berne, Pavel Sulc ne prendra pas part à la rencontre européenne et un doute subsiste quant à sa participation dimanche en Ligue 1. "Nous travaillons pour qu'il soit prêt, mais nous ne prendrons pas de risques si c'est trop juste", a poursuivi Paulo Fonseca au moment d'énumérer les absents, comme Orel Mangala et les non-qualifiés Endrick, Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noah Nartey. En revanche, l'OL peut se satisfaire de pouvoir compter sur le retour d'Abner, absent depuis deux rencontres.