Le PAOK avait demandé à reporter le match contre l’OL

Suite à l’accident mortel survenu mardi en Roumanie, le PAOK a fait une demande auprès de l’UEFA pour reporter la rencontre face à l’OL. En raison du dernier match de cette phase de ligue, l’instance n’a pu que décliner.

C'est le grand sujet de discussions, même dans les entrailles du GOLTC. Ce mercredi, le match contre le PAOK est presque relégué au second plan suite au destin tragique vécu par sept supporters grecs. Mardi, sur la route les menant en France, le véhicule des fans du PAOK est entré en collision avec un poids lourd, ne laissant aucune chance. Si trois passagers ont réussi à s'en sortir dans un état critique, l'accident a été fatal pour ces jeunes, tous âgés de moins de 30 ans. La nouvelle a attristé les deux clubs, adversaires jeudi soir mais unis dans la peine depuis vingt-quatre heures.

Un refus pour un souci d'équité

Suite à l'annonce de la terrible nouvelle, le PAOK a d'ailleurs rapidement demandé à l'UEFA un report de la rencontre. Comme on peut s'en douter, les conditions ne risquent pas d'être idéales pour les coéquipiers de Dejan Lovren. Toutefois, la demande n'a pas abouti. Si l'instance européenne s'associe à la peine du club grec, le calendrier fait en sorte que cette demande a essayé un refus. La dernière journée de la phase de ligue de la Ligue Europa se jouant dans un multiplex, l'UEFA ne peut se permettre un report pour garantir l'équité dans la course au top 8 et aux barrages.