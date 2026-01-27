OL - PAOK : histoire de retrouvailles pour Dejan Lovren

Presque un an et demi après avoir rejoint le PAOK, Dejan Lovren s'apprête à retrouver l'OL. Le défenseur sera dans le groupe grec appelé pour le match de jeudi.

Răzvan Lucescu fera-t-il "une fleur" à Dejan Lovren ? Le Croate n'a jusqu'à présent disputé aucune rencontre en Ligue Europa cette saison. Il a très souvent été sur le banc, sans en bouger. L'entraîneur du PAOK n'a d'ailleurs pas utilisé les services du défenseur central depuis le 7 décembre 2025.

Il paraît donc assez incertain de voir l'ancien Lyonnais fouler, du moins au coup d'envoi, la pelouse du Parc OL. D'autant plus que la confrontation revêt un certain enjeu. Jeudi, le joueur de 36 ans retrouvera son ex-club à l'occasion de la 8e journée de la phase de classement de la Ligue Europa. C'est d'ailleurs lui qui participera à la conférence de presse mercredi, quelques heures après l'arrivée de l'équipe grecque sur le sol français.

Deux passages à l'OL dans des décennies différentes

Un retour "seulement" un an et demi après son départ pour Thessalonique en septembre 2024. Depuis, il a disputé 21 matchs, dont 12 cette saison. Il a notamment subi quelques pépins physiques, dont un souci aux abdominaux entre décembre et mi-janvier.

On se souvient qu'avec l'Olympique lyonnais, Dejan Lovren a participé à 134 affiches entre 2010 et 2013, puis de 2023 à 2024. Le vainqueur de la Coupe de France 2012 était revenu en janvier 2023, depuis le Zénith Saint-Pétersbourg, moyennant deux millions d'euros. Un second passage durant lequel il est apparu à 31 reprises sous la tunique rhodanienne.