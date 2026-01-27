Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL

Jeudi, l'OL défiera le PAOK pour la 8e journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Les Grecs n'ont pas joué ce week-end.

Certes qualifié et assuré du top 8, l'OL ne pourra pas prendre la réception du PAOK par-dessus la jambe. Il doit l'emporter afin de valider définitivement sa place de leader. Jeudi, un vrai test attend donc les hommes de Paulo Fonseca. D'autant plus que les coéquipiers de Dejan Lovren, contrairement à leur futur adversaire, ont pu se reposer ce week-end.

Du moins, leur rencontre de championnat contre l'AE Kifisia a été reportée. De quoi faire du frais avant de disputer une affiche décisive. En effet, les Grecs, en cas de succès, pourraient intégrer les huit premières positions. Ils seront donc très motivés à l'idée de faire un coup à Décines.

Sept matchs sans défaite pour le PAOK

Pendant que les Lyonnais bataillaient avec Metz (2-5), leurs rivaux s'entraînaient. Ils entretiennent ainsi leur dynamique. L'actuel troisième de Superleague reste sur six victoires et une qualification en coupe nationale aux tirs au but. Il n'a plus perdu depuis le 14 décembre. Surtout, ils ont dominé le Real Betis jeudi passé (2-0), même si la formation espagnole n'était pas au complet. Le duel du 29 janvier promet en tout cas un bel affrontement entre deux équipes qui participeront à la phase à élimination directe de la Ligue Europa.