Actualités
Les joueurs du PAOK à l’entraînement (@PAOK)

Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Jeudi, l'OL défiera le PAOK pour la 8e journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Les Grecs n'ont pas joué ce week-end.

    Certes qualifié et assuré du top 8, l'OL ne pourra pas prendre la réception du PAOK par-dessus la jambe. Il doit l'emporter afin de valider définitivement sa place de leader. Jeudi, un vrai test attend donc les hommes de Paulo Fonseca. D'autant plus que les coéquipiers de Dejan Lovren, contrairement à leur futur adversaire, ont pu se reposer ce week-end.

    Du moins, leur rencontre de championnat contre l'AE Kifisia a été reportée. De quoi faire du frais avant de disputer une affiche décisive. En effet, les Grecs, en cas de succès, pourraient intégrer les huit premières positions. Ils seront donc très motivés à l'idée de faire un coup à Décines.

    Sept matchs sans défaite pour le PAOK

    Pendant que les Lyonnais bataillaient avec Metz (2-5), leurs rivaux s'entraînaient. Ils entretiennent ainsi leur dynamique. L'actuel troisième de Superleague reste sur six victoires et une qualification en coupe nationale aux tirs au but. Il n'a plus perdu depuis le 14 décembre. Surtout, ils ont dominé le Real Betis jeudi passé (2-0), même si la formation espagnole n'était pas au complet. Le duel du 29 janvier promet en tout cas un bel affrontement entre deux équipes qui participeront à la phase à élimination directe de la Ligue Europa.

    à lire également
    John Textor, président de l'OL.
    OL : les Bad Gones opposés à la venue de John Textor à l’Assemblée générale

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL 11:50
    John Textor, président de l'OL.
    OL : les Bad Gones opposés à la venue de John Textor à l’Assemblée générale 11:00
    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes 10:10
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans 09:25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos 08:40
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier à la direction d'OL - Lille 08:00
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : retour savoureux pour Moussa Niakhaté après la CAN 07:30
    Avec Endrick, tout devient possible ! L'OL peut-il viser la Ligue Europa ? 26/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs 26/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL : Paulo Fonseca aimerait conserver Endrick au-delà de cette saison 26/01/26
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ? 26/01/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Face au PAOK, l'OL disputera son 300e match de coupe d'Europe 26/01/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Metz, Endrick, Ligue Europa : le programme de TKYDG ce lundi 26/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles a fêté sa 100e au club 26/01/26
    La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz - OL
    Ligue 1 : à Metz, l'OL a sérieusement dérouillé la machine offensive 26/01/26
    OL Académie : bon dimanche pour les U17, les U19 décrochent 26/01/26
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue 1 : fin du sursis pour Hans Hateboer 26/01/26
    Metz - OL (2-5) : Tavenot regrette les "erreurs" défensives messines 26/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut