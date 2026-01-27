Des arbitres espagnols aux commandes d'OL - PAOK

Une place de premier à défendre. Jeudi (21h), l'OL reçoit le PAOK en Ligue Europa. Un match dont l'arbitre sera espagnol, tout comme ses assesseurs.

Comment l'OL va-t-il aborder ce duel contre le PAOK ? Pour le gagner évidemment, mais avec quelle équipe ? C'est toute la question actuellement du côté de Décines au vu des nombreux pépins physiques qui touchent l'effectif. Jeudi, pour la fin de phase de classement de la Ligue Europa, l'objectif est simple. Il faut gagner afin de préserver la place de premier.

Une ambition de succès qui ne peut pas occulter la réception de Lille, concurrent direct, en Ligue 1 dimanche. Même si Paulo Fonseca se refuse à penser au match suivant, sa composition d'équipe sera très scrutée face aux Grecs. La rencontre européenne, qui sera la 300e des Lyonnais, sera dirigée par un Espagnol.

Première rencontre avec l'OL

Au sifflet, nous retrouverons Ricardo de Burgos, bien connu de l'autre côté des Pyrénées suite à la pression qu'avait mise le Real Madrid sur ses épaules avant la finale de la Coupe du Roi 2025. À 39 ans, il dispose d'une petite expérience en coupe d'Europe.

Cependant, il n'a jamais croisé le chemin des Rhodaniens. Ce sera donc une première pour lui. Il sera accompagné par ses assistants et compatriotes, Ricardo de Burgos et Ivan Masso Granado. Le quatrième arbitre viendra également d'Espagne, à savoir Adrian Cordero. À la vidéo, nous retrouverons un duo hispano-polonais avec Carlos del Cerro Grande et Tomasz Kwiatkowski.