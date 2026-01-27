Actualités
Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL Lyonnes : les U19 se ressaisissent face au Paris FC

  • par Gwendal Chabas

    • Battues la semaine précédente par le PSG (4-3), les U19 de l'OL Lyonnes ont triomphé contre le Paris FC (1-2). Elles restent en vie dans la course au titre.

    La phase élite n'a pas très bien démarré pour les U19 de l'OL Lyonnes. Le 18 janvier dernier, les joueuses de Rachel Saïdi ont perdu un match fou contre le PSG (4-3). Elles devaient donc se relever après leur premier revers de la saison. Pour cela, il fallait négocier un autre déplacement dans la capitale, sur la pelouse du Paris FC.

    Ce que les Fenottes, emmenées par la capitaine Maïssa Fathallah, ont parfaitement fait. Globalement dominatrices, elles ont pris les devants à la 17e minute grâce à Yasmine Benseba de la tête. Cette dernière était avec la France U16 de lundi à jeudi, et a idéalement bouclé sa semaine.

    Deux affiches cruciales à venir

    Car c'est bien l'attaquante qui a donné la victoire aux Lyonnaises à la 87e minute (2-1). Auparavant, le PFC avait égalisé, profitant d'avoir repris le dessus en seconde période. Ces trois points vont faire du bien aux Rhodaniennes, qui restent à trois longueurs du PSG dans la course au titre. Le championnat reprendra le 8 février avec la réception de Montpellier, actuellement deuxième (quatre unités).

    Mais avant cela, une grande partie de ce groupe participera aux 8es de finale de la coupe nationale. Rendez-vous à Strasbourg le dimanche 1er février (14h30).

    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes

    Faire défiler vers le haut