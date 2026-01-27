OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs

Ils devraient faire du bruit au Parc OL jeudi soir. Les supporters grecs ont rempli le parcage consacré aux visiteurs dans le cadre du match de Ligue Europa.

Le club l'a annoncé lundi en début d'après-midi. Tous les billets à disposition du PAOK pour la rencontre face à l'OL ont trouvé preneur. Bien que cette affiche de Ligue Europa soit considérée comme à haut risque par les autorités, le déplacement des Grecs est autorisé, et ils seront nombreux.

Selon Le Progrès, ils seront environ 2 800 à assister à la 8es journée de la phase de classement depuis l'espace réservé aux visiteurs. "Par respect pour l'équipe et la ville hôte, nous sommes tous priés d'adopter un comportement responsable et d'éviter toute action susceptible de mettre notre équipe en danger", a écrit le club basé à Thessalonique.

Dernière affiche européenne à Décines avant le 19 mars

Rappelons que les coéquipiers de Dejan Lovren jouent gros, comme les Lyonnais, jeudi (21 heures). Une victoire, et ils pourraient rêver d'intégrer le top 8. Leur adversaire, lui, cherche à finir premier, et pour ça, il se doit de l'emporter. L'opposition promet donc entre la meilleure défense et la meilleure attaque du tournoi.

À noter qu'à ce jour, on attend autour de 30 000 spectateurs à Décines. Il s'agira du dernier match européen dans cette enceinte avant le 19 mars. Date du huitième de finale retour, un rendez-vous déjà très attendu.