Actualités
Les supporters du PAOK (@PAOK)

OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Ils devraient faire du bruit au Parc OL jeudi soir. Les supporters grecs ont rempli le parcage consacré aux visiteurs dans le cadre du match de Ligue Europa.

    Le club l'a annoncé lundi en début d'après-midi. Tous les billets à disposition du PAOK pour la rencontre face à l'OL ont trouvé preneur. Bien que cette affiche de Ligue Europa soit considérée comme à haut risque par les autorités, le déplacement des Grecs est autorisé, et ils seront nombreux.

    Selon Le Progrès, ils seront environ 2 800 à assister à la 8es journée de la phase de classement depuis l'espace réservé aux visiteurs. "Par respect pour l'équipe et la ville hôte, nous sommes tous priés d'adopter un comportement responsable et d'éviter toute action susceptible de mettre notre équipe en danger", a écrit le club basé à Thessalonique.

    Dernière affiche européenne à Décines avant le 19 mars

    Rappelons que les coéquipiers de Dejan Lovren jouent gros, comme les Lyonnais, jeudi (21 heures). Une victoire, et ils pourraient rêver d'intégrer le top 8. Leur adversaire, lui, cherche à finir premier, et pour ça, il se doit de l'emporter. L'opposition promet donc entre la meilleure défense et la meilleure attaque du tournoi.

    À noter qu'à ce jour, on attend autour de 30 000 spectateurs à Décines. Il s'agira du dernier match européen dans cette enceinte avant le 19 mars. Date du huitième de finale retour, un rendez-vous déjà très attendu.

    à lire également
    Des arbitres espagnols aux commandes d'OL - PAOK
    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 27 Jan 26 à 14 h 25

      Espérons que tout se passe bien, que le match se déroule sans incident et que personne ne soit blessé.

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mar 27 Jan 26 à 14 h 48

      Le Progrès :

      OL - PAOK Salonique : le match classé à « hauts risques », des milliers de Grecs attendus
      le match a été classé au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), d’après les informations du Progrès.

      Des centaines de supporters polonais dans les rangs grecs

      Près de 3 000 supporters grecs soutiendront le PAOK contre l’OL

      Ne pas revivre le cauchemar de Besiktas 😰

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : le calendrier du mois de février 15:10
    OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs 14:20
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les U19 se ressaisissent face au Paris FC 13:30
    Des arbitres espagnols aux commandes d'OL - PAOK 12:40
    Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL 11:50
    John Textor, président de l'OL.
    OL : les Bad Gones opposés à la venue de John Textor à l’Assemblée générale 11:00
    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes 10:10
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos 08:40
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier à la direction d'OL - Lille 08:00
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : retour savoureux pour Moussa Niakhaté après la CAN 07:30
    Avec Endrick, tout devient possible ! L'OL peut-il viser la Ligue Europa ? 26/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs 26/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL : Paulo Fonseca aimerait conserver Endrick au-delà de cette saison 26/01/26
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ? 26/01/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Face au PAOK, l'OL disputera son 300e match de coupe d'Europe 26/01/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Metz, Endrick, Ligue Europa : le programme de TKYDG ce lundi 26/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles a fêté sa 100e au club 26/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut