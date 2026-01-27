OL Lyonnes : le calendrier du mois de février

De la Coupe LFFP et surtout, un peu de championnat. En février, l'OL Lyonnes disputera quatre et cinq matchs. Avec notamment un choc contre le PSG.

Pour l'instant, tout se déroule parfaitement bien dans la saison de l'OL Lyonnes. Nous attendrons le retour de la Ligue des champions fin mars pour en attester, mais jusqu'ici, le contrat est bien rempli. Première de D1 et qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'équipe de Wendie Renard se balade dans l'Hexagone à l'approche de février.

Néanmoins, le nul sur le terrain du Paris FC le 18 janvier (0-0) peut servir de piqûre de rappel à ce groupe. Surtout que ce week-end, il faudra se déplacer au Parc des Princes afin d'affronter le PSG. Seulement quatrièmes suite à une lourde sanction, les Parisiennes représentent toujours le principal concurrent des Rhodaniennes. Mais à quel point ? Réponse dimanche.

Deux duels face à l'OM à venir

Ensuite, place à deux réceptions largement à la portée de la formation de Jonatan Giráldez. Deux rivaux - Marseille et Saint-Étienne - qu'elle a déjà largement dominés sur ce début d'année. Précisons que le duel contre l'OM aura lieu dans le cadre des quarts de finale de la Coupe LFFP. En cas de qualification, la demi-finale aura lieu le 14 ou 15 février.

Après cet enchaînement dense sur trois prochaines semaines, cela va se calmer un peu. Néanmoins, on assistera de nouveau à une confrontation face aux Phocéennes. Ce match comptant pour la 16e journée de Première Ligue n'a pas encore été programmé. Il se jouera entre le 20 et le 22 février.

Le calendrier de l'OL Lyonnes en février :