Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : le calendrier du mois de février

  • par Gwendal Chabas

    • De la Coupe LFFP et surtout, un peu de championnat. En février, l'OL Lyonnes disputera quatre et cinq matchs. Avec notamment un choc contre le PSG.

    Pour l'instant, tout se déroule parfaitement bien dans la saison de l'OL Lyonnes. Nous attendrons le retour de la Ligue des champions fin mars pour en attester, mais jusqu'ici, le contrat est bien rempli. Première de D1 et qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'équipe de Wendie Renard se balade dans l'Hexagone à l'approche de février.

    Néanmoins, le nul sur le terrain du Paris FC le 18 janvier (0-0) peut servir de piqûre de rappel à ce groupe. Surtout que ce week-end, il faudra se déplacer au Parc des Princes afin d'affronter le PSG. Seulement quatrièmes suite à une lourde sanction, les Parisiennes représentent toujours le principal concurrent des Rhodaniennes. Mais à quel point ? Réponse dimanche.

    Deux duels face à l'OM à venir

    Ensuite, place à deux réceptions largement à la portée de la formation de Jonatan Giráldez. Deux rivaux - Marseille et Saint-Étienne - qu'elle a déjà largement dominés sur ce début d'année. Précisons que le duel contre l'OM aura lieu dans le cadre des quarts de finale de la Coupe LFFP. En cas de qualification, la demi-finale aura lieu le 14 ou 15 février.

    Après cet enchaînement dense sur trois prochaines semaines, cela va se calmer un peu. Néanmoins, on assistera de nouveau à une confrontation face aux Phocéennes. Ce match comptant pour la 16e journée de Première Ligue n'a pas encore été programmé. Il se jouera entre le 20 et le 22 février.

    Le calendrier de l'OL Lyonnes en février :

    • PSG - OL Lyonnes (01/02) à 15 heures
    • OL Lyonnes - OM (04/02) à 15 heures (Coupe LFFP)
    • OL Lyonnes - Saint-Étienne (08/02) à 15 heures
    • Potentielle demi-finale de Coupe LFFP (14-15 février)
    • OM - OL Lyonnes (date et horaire à définir entre le 20 et le 22 février)
    à lire également
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les U19 se ressaisissent face au Paris FC

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : le calendrier du mois de février 15:10
    OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs 14:20
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les U19 se ressaisissent face au Paris FC 13:30
    Des arbitres espagnols aux commandes d'OL - PAOK 12:40
    Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL 11:50
    John Textor, président de l'OL.
    OL : les Bad Gones opposés à la venue de John Textor à l’Assemblée générale 11:00
    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes 10:10
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos 08:40
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier à la direction d'OL - Lille 08:00
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : retour savoureux pour Moussa Niakhaté après la CAN 07:30
    Avec Endrick, tout devient possible ! L'OL peut-il viser la Ligue Europa ? 26/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs 26/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL : Paulo Fonseca aimerait conserver Endrick au-delà de cette saison 26/01/26
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ? 26/01/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Face au PAOK, l'OL disputera son 300e match de coupe d'Europe 26/01/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Metz, Endrick, Ligue Europa : le programme de TKYDG ce lundi 26/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles a fêté sa 100e au club 26/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut