Actualités
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : Corentin Tolisso intègre le top 25 des passeurs

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Dimanche à Metz, Corentin Tolisso a signé sa deuxième passe décisive de la saison. Il en compte maintenant 27 avec l'OL, de quoi le faire grimper dans la hiérarchie.

    Quelle trace laissera Corentin Tolisso dans l'histoire de l'OL ? La fin de cette saison 2025-2026 pourrait bouleverser les choses, mais le champion du monde 2018 restera comme un élément marquant de son club de cœur. Rien que sur la longévité, avec près de 300 rencontres à son actif depuis 2013 (294). Il dépassera cette barre, et entrera dans le top 15 des footballeurs les plus capés prochainement.

    Même chez les buteurs, il peut atteindre les 50 réalisations, ou mieux, et égaler voire surpasser des garçons comme Florian Maurice. Actuellement 24e meilleur réalisateur, le milieu de terrain se hisse également assez haut chez les passeurs. Du côté de Metz dimanche (2-5), l'ancien Bavarois a offert l'ouverture du score à Endrick.

    Comme Gourcuff et Caveglia

    Il s'agit de son deuxième caviar de la saison, et le 27e sous les couleurs rhodaniennes d'après le décompte de l'Olympique lyonnais. Il est ainsi revenu à hauteur d'Alain Caveglia et de Yoann Gourcuff, grimpant à la 25e place de ce classement. Une hiérarchie dominée par Serge Chiesa avec 127 passes amenant un but.

    à lire également
    Lacombe – Chiesa – Di Nallo sous le maillot de l'OL.
    OL - PAOK nous replonge dans les souvenirs
    3 commentaires
    1. Avatar
      OLand - mar 27 Jan 26 à 16 h 19

      Gourcuff a autant de passes !? pas si mal au final !

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 27 Jan 26 à 16 h 23

        Un sacré joueur ce Yoann quand même !

        Signaler
    2. Avatar
      pathetikOL - mar 27 Jan 26 à 17 h 02

      Serge Chiesa ma star, mon podium personnel avec Juni et Licha ! je précise, je suis expert de rien, simplement de l'engagement, du talent, de ne jamais tricher, de mettre en accord ses paroles d'amour du maillot et ses actes ... bref le contraire de certains. Tolisso a un peu tout de ces quallités il le prouve depuis un peu plus d'un an, merci à lui !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lacombe – Chiesa – Di Nallo sous le maillot de l'OL.
    OL - PAOK nous replonge dans les souvenirs 16:50
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso intègre le top 25 des passeurs 16:00
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : le calendrier du mois de février 15:10
    OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs 14:20
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les U19 se ressaisissent face au Paris FC 13:30
    Des arbitres espagnols aux commandes d'OL - PAOK 12:40
    Le PAOK a pu souffler avant d'affronter l'OL 11:50
    John Textor, président de l'OL.
    OL : les Bad Gones opposés à la venue de John Textor à l’Assemblée générale 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes 10:10
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : le grand 8 ? Du jamais vu depuis 20 ans 09:25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos 08:40
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier à la direction d'OL - Lille 08:00
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : retour savoureux pour Moussa Niakhaté après la CAN 07:30
    Avec Endrick, tout devient possible ! L'OL peut-il viser la Ligue Europa ? 26/01/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs 26/01/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL : Paulo Fonseca aimerait conserver Endrick au-delà de cette saison 26/01/26
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ? 26/01/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Face au PAOK, l'OL disputera son 300e match de coupe d'Europe 26/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut