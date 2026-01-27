OL : Corentin Tolisso intègre le top 25 des passeurs

Dimanche à Metz, Corentin Tolisso a signé sa deuxième passe décisive de la saison. Il en compte maintenant 27 avec l'OL, de quoi le faire grimper dans la hiérarchie.

Quelle trace laissera Corentin Tolisso dans l'histoire de l'OL ? La fin de cette saison 2025-2026 pourrait bouleverser les choses, mais le champion du monde 2018 restera comme un élément marquant de son club de cœur. Rien que sur la longévité, avec près de 300 rencontres à son actif depuis 2013 (294). Il dépassera cette barre, et entrera dans le top 15 des footballeurs les plus capés prochainement.

Même chez les buteurs, il peut atteindre les 50 réalisations, ou mieux, et égaler voire surpasser des garçons comme Florian Maurice. Actuellement 24e meilleur réalisateur, le milieu de terrain se hisse également assez haut chez les passeurs. Du côté de Metz dimanche (2-5), l'ancien Bavarois a offert l'ouverture du score à Endrick.

Comme Gourcuff et Caveglia

Il s'agit de son deuxième caviar de la saison, et le 27e sous les couleurs rhodaniennes d'après le décompte de l'Olympique lyonnais. Il est ainsi revenu à hauteur d'Alain Caveglia et de Yoann Gourcuff, grimpant à la 25e place de ce classement. Une hiérarchie dominée par Serge Chiesa avec 127 passes amenant un but.