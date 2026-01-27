Actualités
OL - PAOK nous replonge dans les souvenirs

  • par Gwendal Chabas
    • L'Olympique lyonnais et le PAOK Salonique se sont déjà rencontrés voilà plus de 50 ans. Une époque nous replongeant dans la période Fleuri Di Nallo - Bernard Lacombe à l'OL.

    Jeudi, l'OL clôturera sa phase de classement de la Ligue Europa. Déjà qualifié, il n'aura pas beaucoup de place pour le laisser-aller. En effet, hormis si l'ensemble des résultats lui sont favorables, il doit l'emporter afin de garder sa première place. Mais il n'aura pas la tâche facile. Il reçoit le PAOK, douzième et en quête d'un billet pour le top 8.

    Ce sera l'occasion pour Dejan Lovren de revenir dans son ancien stade, même s'il n'est pas certain qu'on le voit sur le terrain. Le défenseur n'ayant pas joué depuis le 7 décembre 2025. Cette confrontation nous permettra d'ailleurs de nous replonger dans une toute autre époque.

    Le PAOK avait éliminé l'OL

    Car les deux formations ont déjà bataillé l'une contre l'autre. Mais cela remonte à près de 53 ans, à octobre-novembre 1973. La seule double confrontation entre les deux équipes avait pour théâtre la Coupe des Vainqueurs de Coupe. Une compétition aujourd'hui disparue.

    Sur le terrain côté lyonnais, nous avions Yves Chauveau, Raymond Domenech, Bernard Lhomme, ainsi qu'une célèbre triplette. C'est l'ère du trio incontournable, Serge Chiesa - Bernard Lacombe - Fleury Di Nallo. Malgré un beau 11 de départ, les hommes d'Aimé Mignot perdront ce 8e de finale après un nul 3-3 à Gerland et un lourd revers 4 à 0 à Thessalonique.

    Neuf matchs face à des clubs grecs

    Ce seront donc les retrouvailles entre l'OL et le PAOK. Mais depuis, les septuples champions de France (2002-2008) ont défié à plusieurs reprises l'Olympiakós Le Pirée en 2000, 2005 et 20024. Ajoutons 1963 également, pour un total de sept duels, donc cinq victoires rhodaniennes.

    Le bilan de l'Olympique lyonnais face à ces deux institutions grecques est donc de cinq succès, un nul et trois revers en neuf affiches.

    1. Avatar
      pathetikOL - mar 27 Jan 26 à 16 h 51

      mythique, ma jeunesse, Mariot, Ravier ...

