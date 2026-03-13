Surpris par un contre du Celta de Vigo, l'OL a dû courir après le score jeudi soir. Grâce à Endrick, les Lyonnais restent en vie dans ce huitième de finale et tout se jouera jeudi prochain (18h45) à Décines.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Après 90 minutes, personne n'est plus avancé. Jeudi soir, le huitième de finale de Ligue Europa entre le Celta de Vigo et l'OL a accouché d'un match nul 1-1. Un moindre mal pour les Lyonnais, qui ont largement dominé les débats, mais qui se sont fait surprendre à la 26e minute par un contre galicien. Une ouverture du score qui est un peu restée en travers de la gorge de Moussa Niakhaté. "Ils ont marqué contre le cours du jeu sur une contre-attaque qu’on aurait dû absolument fermer. On savait que c’était un point fort de leur équipe, on a donc manqué un peu d’efficacité." Pour la cinquième fois de suite, la formation rhodanienne a ainsi encaissé un but alors que le Celta n'a presque rien montré pendant 90 minute.

"À notre public de répondre présent, comme toujours"

Seulement, à la mi-temps de cette double confrontation européenne, tout reste ouvert pour les deux clubs. Les portes des quarts de finale sont toujours un peu ouvertes "car c’est comme s’il n’y avait pas eu de match. Tout va se jouer la semaine prochaine." En arrachant le nul à la 87e minute, l'OL s'est enlevé une pression supplémentaire et garde son destin en mains. Une victoire à Décines jeudi prochain (18h45) et ce sera un nouveau top 8 en Ligue Europa.

Jeudi, les près de 22 000 spectateurs à Balaidos ont fait du bruit. Niakhaté espère voir la même ambiance au Parc OL. "On jouera devant notre public, alors que ce soir c’était un public hostile pour nous, logiquement. Ce sera à notre public de répondre présent, comme il l’a toujours fait." Pour le moment, l'enceinte rhodanienne est encore loin d'être remplie. Il reste une semaine pour qu'elle se transforme en volcan.