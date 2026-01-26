Actualités
Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
Pavel Sulc lors d’OL – Go Ahead Eagles (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Face au PAOK, l'OL disputera son 300e match de coupe d'Europe

  • par Gwendal Chabas

    • En 2025-2026, l'OL dispute sa 38e campagne de coupe d'Europe. Jeudi, contre le PAOK, il disputera la 300e rencontre européenne de son histoire.

    L'OL est le club français comptant le plus de campagnes européennes. Il fête en 2025-2026 sa 38e saison en coupe d'Europe, ayant participé à 43 épreuves au total. Une longue histoire qu'il entretient particulièrement bien sur l'exercice actuel puisqu'il est premier en Ligue Europa, déjà qualifié pour les 8es de finale avant la dernière journée.

    Justement, jeudi, il reçoit le PAOK (21 heures) en conclusion de la phase de classement. Un joli test contre un adversaire qui peut encore viser le top 8 en cas de victoire. De succès, les Lyonnais en ont également besoin afin d'assurer leur statut de tête de série numéro 1 et de s'offrir un parcours plus "aisé".

    149 victoires à l'actif de l'OL

    Ce match sera le 300e du club dans une compétition continentale depuis 1958 et cette défaite contre l'Inter Milan le 10 décembre (7-0). Un autre temps. Depuis, les Rhodaniens ont engrangé 149 victoires, pour 63 nuls et 83 défaites. Un bilan plus que positif que le groupe de Paulo Fonseca espère améliorer. Car les résultats acquis jusqu'à présent lui donnent le droit de voir loin dans cette C3 très ouverte.

