John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ?

Ce mercredi 28 janvier, l’Olympique lyonnais organisera sa traditionnelle Assemblée générale destinée aux actionnaires d’Eagle Football Group. Entre Saône et Rhône et jusqu’à Décines, une question commence à se faire de plus en plus forte : l’ancien président John Textor assistera-t-il à l’AG ?

Dans le dur au Brésil

Viendra-t-il ou non ? L’ancien président de l’OL, John Textor, est en difficulté au Brésil depuis plusieurs semaines. Son club de Botafogo est sous coup d’une interdiction de transfert de la FIFA et John Textor multiplie les promesses pour sortir de l’ornière et calmer les supporters qui ont organisé une manifestation ce samedi. Comme à son habitude, il a également une nouvelle fois ciblé l’OL et sa présidente actuelle Michele Kang, accusant le club lyonnais de devoir encore 34 millions à Botafogo.

Grâce à Kang et ses équipes, l'OL a retrouvé une sérénité

Mercredi 28 janvier, l’OL tiendra son Assemblée générale au stade et tous les actionnaires sont conviés, y compris John Textor. Mais l’ancien président qui n’a plus remis les pieds au Groupama Stadium depuis la relégation administrative par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Va-t-il se présenter lui ou ses représentants dans un contexte où tout est au beau fixe à l’OL et Michele Kang marche sur l’eau ? Contacté par Olympique-et-Lyonnais.com, le club s’est refusé à tout commentaire.

Personne veut voir Textor dans le Rhône

Selon nos informations, on craint bien une ultime tentative de coup d’éclat de la part de John Textor qui pourrait recevoir un accueil des plus glaçants de la part des supporters actionnaires. Manifestation à Rio le samedi ; manifestation à Décines mercredi ? Plus que jamais, John Textor semble être dans des sables mouvants.