John Textor va-t-il oser venir à l’Assemblée générale de l’OL ?

Ce mercredi 28 janvier, l’Olympique lyonnais organisera sa traditionnelle Assemblée générale destinée aux actionnaires d’Eagle Football Group. Entre Saône et Rhône et jusqu’à Décines, une question commence à se faire de plus en plus forte : l’ancien président John Textor assistera-t-il à l’AG ?
Dans le dur au Brésil
Viendra-t-il ou non ? L’ancien président de l’OL, John Textor, est en difficulté au Brésil depuis plusieurs semaines. Son club de Botafogo est sous coup d’une interdiction de transfert de la FIFA et John Textor multiplie les promesses pour sortir de l’ornière et calmer les supporters qui ont organisé une manifestation ce samedi. Comme à son habitude, il a également une nouvelle fois ciblé l’OL et sa présidente actuelle Michele Kang, accusant le club lyonnais de devoir encore 34 millions à Botafogo.
Grâce à Kang et ses équipes, l'OL a retrouvé une sérénité
Mercredi 28 janvier, l’OL tiendra son Assemblée générale au stade et tous les actionnaires sont conviés, y compris John Textor. Mais l’ancien président qui n’a plus remis les pieds au Groupama Stadium depuis la relégation administrative par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Va-t-il se présenter lui ou ses représentants dans un contexte où tout est au beau fixe à l’OL et Michele Kang marche sur l’eau ? Contacté par Olympique-et-Lyonnais.com, le club s’est refusé à tout commentaire.
Personne veut voir Textor dans le Rhône
Selon nos informations, on craint bien une ultime tentative de coup d’éclat de la part de John Textor qui pourrait recevoir un accueil des plus glaçants de la part des supporters actionnaires. Manifestation à Rio le samedi ; manifestation à Décines mercredi ? Plus que jamais, John Textor semble être dans des sables mouvants.
Je pense sincèrement que si il ose venir il ne ressortira pas de Lyon vivant
Il est même l'actionnaire majoritaire .
On n'a pas le cul sorti des ronces 🫣
Eagle Football Holdings Bidco détient environ 87–88% du capital d’Eagle Football Group (ex‑OL Groupe) , ce qui en fait toujours l’actionnaire ultra‑majoritaire.
Eagle Football Group reste lui‑même contrôlé par John Textor...
Plus pour très longtemps au vu des dernières news et rumeurs qui sortent...
Pour ne plus l’être il faudrait qu’il vende. Et c’est pas au programme et de toute façon c’est long de vendre un tel club….
J’ai toujours tordu la bouche quand ça se réjouissait que Kang prenne les rennes. D’abord Kang c’est pas du tout une mécène mais surtout Textor reste propriétaire et donc s’il réclame des millions pour Fogo ce sera compliqué de lui refuser…
Textor a un vrai pouvoir de nuisance, on a 3 à 5 ans de galères à remonter la pente. C’est ainsi. 😢
Qu'il vende ses actions ou qu'un créancier les prenne en vertu de garanties données à la signature du prêt.
Et Kang est typiquement une mécène pour les causes qui l'intéresse.
Est-ce que Michelle se passionne pour l'OL masculin ? C'est à voir, mais elle a déjà misé beaucoup pour un club qui appartient à ses créanciers.
Kang c’est pas du tout une mécène, c'est gonflé de dire ça !
Le litige entre lui et Iconic change la donne Cave. A l'instant il se dit qu'il veut conserver Botafogo en priorité et devra donc lâcher du lest pour y parvenir. Ceux qui détiennent réellement le pouvoir sont ARES et pas(plus) Textor.
Ben oui OLV, je vois pas le problème, c’est son profil.
Kang est une investisseuse mais certainement pas une mécène qui reste en place longtemps.
Mais si elle est proche en terme de poids financier que Mac Court qui lui est un vrai mécène, il ne faut absolument pas s’attendre à une gestion similaire.
Il faut bien se figurer que si elle est là à l’origine c’est pour la promotion du Foot Féminin.
Heureusement qu’elle a répondu présent quand même sinon on serait à la lutte avec Sainté 😁
@Mouss Ben c’est un peu plus sioux que ça puisqu’ARES ne dirige pas, et que Textor reste le propriétaire.
Le procès avec Iconic ça peut redistribuer l’actionnariat mais clairement l’OL pourrait être encore abîmé pour payer ce qu’il doit.
Heureusement le stade est gagé sinon il nous le vendait pour 3 sous ce fou…
Il reste malheureusement bien dans le jeu en tout cas.
Je ne connais les activités de mécène de Mac Court mais à Marseille il investit dans son entreprise.
Le jour où il revendra, il essayera de récupérer sa mise avec un bon bénef si possible.
On l'appelle mécène, car il met tous les ans des sommes significatives, mais les mots ont un sens, il n'est pas mécène de l'OM.
Kang est une mécène du foot féminin, elle DONNE de l'argent pour développer la santé des sportives et des joueuses de foot en particulier. Et en parallèle, elle investit aussi dans ses entreprises de foot féminin.
Un peux plus "sioux" je connaissais pas tiens ^^
Oui ben on est d'accord, surtout que même une boite mandatée spécialement pour auditer les mouvements inter clubs n'a pas réussis à délivrer un verdict clair, c'est pas avec un com de 4 lignes qu'on va être exhaustif sur cette affaire...
Il n'empêche que, en vérouillant la BidCo, Ares a dépouillé Textor d'une grande partie de son pouvoir de nuisance. C'est quasiment un homme de paille en ce qui concerne l'opérationnel à Lyon JT aujourd'hui. Redistribuer l'actionnariat n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour l'OL, de ce que je peux lire ici et là il existerait des scénarios ou ARES avec un accord à l'amiable entre JT et Iconic pourrait se faire rembourser la créance OL de manière anticipée et donc faire baisser la dette du club.
De toutes façon wait and see, certaines projection dépassent de loin mes compétences en finance, je rapporte juste.
Refuser tous commentaires ? C'est montrer qu'ils ont encore les mains liées.
J'aurais plutôt dit " il est dans son droit d'y assister " , pas obligé de se faire des accolades .
On a tous pu constater qu’il osait tout… À ce niveau-là, aucun risque qu’il se mette la moindre limite. S’il envisage de participer à cette AG, mieux vaut être prêt : il sera là.
Textor a accusé l'OL d'avoir présenté des comptes certifiés faux. Etant côté en bourse, il me semble que le club est tenu de réagir. Est-ce qu'il peut le poursuivre en diffamation alors qu'il est encore son actionnaire majoritaire ?
Il doit venir et personne ne le laisse partir tant qu’il n’a pas vendu tous ses biens pour nous rembourser des cadeaux fait à son pote Grec.
On parlera de l’Arena juste apres.
On l'enlève et on demande une rançon à sa femme.