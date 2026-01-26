Ligue 1 : à Metz, l'OL a sérieusement dérouillé la machine offensive

Quatre buts à la pause, cinq au total... Dimanche à Metz, l'OL a fait parler la poudre dans de belles proportions. Du jamais vu depuis 2023 en Ligue 1.

Évidemment, tous les regards se tournent vers Endrick en ce lundi. Pour sa troisième apparition sous la tunique lyonnaise, le Brésilien a inscrit un triplé à Metz dimanche (2-5). Il a largement œuvré à un beau feu d'artifice offensif livré par les deux équipes. Pour l'OL, cette rencontre a permis de dépoussiérer quelques statistiques.

En effet, il n'avait plus marqué cinq fois dans une rencontre de Ligue 1 depuis le fameux duel contre Montpellier (5-4). Cette incroyable confrontation remportée par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers alors qu'ils perdaient 4 à 1 à la 58e minute de jeu. Nous étions alors en mai 2023. Voilà donc plus de deux ans et demi que ce n'était pas arrivé.

Des marques remontant à la saison 2020-2021

On peut aussi retenir que c'est la première fois que les Rhodaniens inscrivent quatre buts en première période depuis octobre 2020 selon Stats Foot. Houssem Aouar et consorts avaient gagné 4 à 1 contre Monaco (4-0 à la pause). Dernier point, il fallait remonter à mai 2021 pour voir l'Olympique lyonnais planter à trois reprises aussi rapidement. Il menait 3 à 0 face aux Grenats après 32 minutes. Il avait fait mieux à Nîmes (24 minutes, succès 5-2), toujours de cette saison 2020-2021.