La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz - OL
La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz – OL (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Ligue 1 : à Metz, l'OL a sérieusement dérouillé la machine offensive

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Quatre buts à la pause, cinq au total... Dimanche à Metz, l'OL a fait parler la poudre dans de belles proportions. Du jamais vu depuis 2023 en Ligue 1.

    Évidemment, tous les regards se tournent vers Endrick en ce lundi. Pour sa troisième apparition sous la tunique lyonnaise, le Brésilien a inscrit un triplé à Metz dimanche (2-5). Il a largement œuvré à un beau feu d'artifice offensif livré par les deux équipes. Pour l'OL, cette rencontre a permis de dépoussiérer quelques statistiques.

    En effet, il n'avait plus marqué cinq fois dans une rencontre de Ligue 1 depuis le fameux duel contre Montpellier (5-4). Cette incroyable confrontation remportée par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers alors qu'ils perdaient 4 à 1 à la 58e minute de jeu. Nous étions alors en mai 2023. Voilà donc plus de deux ans et demi que ce n'était pas arrivé.

    Des marques remontant à la saison 2020-2021

    On peut aussi retenir que c'est la première fois que les Rhodaniens inscrivent quatre buts en première période depuis octobre 2020 selon Stats Foot. Houssem Aouar et consorts avaient gagné 4 à 1 contre Monaco (4-0 à la pause). Dernier point, il fallait remonter à mai 2021 pour voir l'Olympique lyonnais planter à trois reprises aussi rapidement. Il menait 3 à 0 face aux Grenats après 32 minutes. Il avait fait mieux à Nîmes (24 minutes, succès 5-2), toujours de cette saison 2020-2021.

    4 commentaires
    1. florentdu42
      florentdu42 - lun 26 Jan 26 à 13 h 59

      Hors sujet.
      Je regardais les contrats des joueurs afin de voir le prochain mercato.

      On savait que Karabec. Hateboer ghezzal et endrick allaient partir, mais certains sont en fin de contrat dans 1 an dont tagliafico et tolisso.

      Autant l'argentin, on peut penser qu'il ira à la fin de son contrat, mais tolisso....

      
    2. Avatar
      tigana66 - lun 26 Jan 26 à 14 h 18

      2 champions du monde, 1 champion d'Afrique, un joueur du Real d'autres formés à Liverpool, Arsenal, mélangé avec l'envie des joueurs moins connus et des jeunes qui apprennent, une direction sérieuse, même si on stress avec les relâchements pendant les matchs, on sent une super ambiance au club, profitons.

      
    3. Avatar
      olgoneforever - lun 26 Jan 26 à 14 h 31

      Florent du 4+1+1 ... je te lis souvent et tes posts sont souvent intéressants.
      Mais pourquoi "on savait " : on sait et la cellule sait.
      Profitons de ce beau début d'année sans calcul: Endrick et TOUS les autres nous laisse espérer un belle fin de saison après le désespoir de cet été !
      Et nous n'avons pas encore vu le danois Nartey ... D'ailleurs j'en profite pour faire un coucou à ceux qui taillaient allègrement Kluivert... Alors patience et confiance !
      On est là et bien là!

      
      1. le_yogi
        le_yogi - lun 26 Jan 26 à 14 h 41

        Kluivert fait quand même une belle tuile hier soir, il faut rester vigilants ! Mais sinon d'accord avec toi sur le reste, profitons tant que ça dure 😉

        

    derniers commentaires
