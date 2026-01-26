Un nouveau centenaire à l'OL. Dimanche, Ainsley Maitland-Niles a disputé son 100e match avec l'OL contre Metz (2-5). L'Anglais porte ce maillot depuis 2023.

Après Nicolas Tagliafico en mai 2025, c'est un autre latéral de l'OL qui célèbre sa 100e apparition sous ce maillot. Dimanche à Metz (2-5), Ainsley Maitland-Niles est revenu centenaire avec l'Olympique lyonnais, comme Jacky Colin et 152 autres joueurs. Titulaire, l'Anglais a livré une belle prestation, étant impliqué sur le chef-d'œuvre de Tyler Morton. Lui-même a d'ailleurs manqué de peu d'inscrire un joli but sur un retourné acrobatique.

Buteur jeudi face aux Young Boys (0-1), l'ancien Gunner était donc tout proche de boucler une semaine parfaite. Arrivé au club en 2023, il s'est imposé comme un élément important du collectif, malgré des prestations en dents de scie selon les périodes. Mais sa polyvalence reste un atout, surtout qu'il est rarement blessé.

Cinq buts et un capitanat

Lors du précédent exercice par exemple, il a participé à 44 rencontres. On peut également ajouter qu'il a marqué à cinq reprises pour les Rhodaniens, et qu'il a été capitaine pour la première fois en décembre dernier contre Saint-Cyr Collonges.

Le prochain à rejoindre cette liste sera sans doute Clinton Mata. Le défenseur central a joué en Moselle son 98e match avec l'OL. À voir dans quelle mesure Paulo Fonseca ménagera l'Angolais lors des prochaines affiches.