Un nouveau centenaire à l'OL. Dimanche, Ainsley Maitland-Niles a disputé son 100e match avec l'OL contre Metz (2-5). L'Anglais porte ce maillot depuis 2023.
Après Nicolas Tagliafico en mai 2025, c'est un autre latéral de l'OL qui célèbre sa 100e apparition sous ce maillot. Dimanche à Metz (2-5), Ainsley Maitland-Niles est revenu centenaire avec l'Olympique lyonnais, comme Jacky Colin et 152 autres joueurs. Titulaire, l'Anglais a livré une belle prestation, étant impliqué sur le chef-d'œuvre de Tyler Morton. Lui-même a d'ailleurs manqué de peu d'inscrire un joli but sur un retourné acrobatique.
Buteur jeudi face aux Young Boys (0-1), l'ancien Gunner était donc tout proche de boucler une semaine parfaite. Arrivé au club en 2023, il s'est imposé comme un élément important du collectif, malgré des prestations en dents de scie selon les périodes. Mais sa polyvalence reste un atout, surtout qu'il est rarement blessé.
Cinq buts et un capitanat
Lors du précédent exercice par exemple, il a participé à 44 rencontres. On peut également ajouter qu'il a marqué à cinq reprises pour les Rhodaniens, et qu'il a été capitaine pour la première fois en décembre dernier contre Saint-Cyr Collonges.
Le prochain à rejoindre cette liste sera sans doute Clinton Mata. Le défenseur central a joué en Moselle son 98e match avec l'OL. À voir dans quelle mesure Paulo Fonseca ménagera l'Angolais lors des prochaines affiches.
Bon anniversaire à notre couteau suisse anglais. Je suis assez fan, il a un profil unique, une belle expérience et un certain charisme important dans un groupe. Moi je le voit bien 100 match de plus, s'il continue a gagner en régularité en gardant son calme légendaire.
Les joueurs parfaits n'existent pas de toute façon.
Je suis très content du retour a un bon niveau d'AMN depuis quelques match,pourvu que ça dure !Par contre,j'ai été totalement bluffé par le latéral droit Kouao de Metz hier! Apparemment,il est le meilleur messin depuis le début de la saison.Je suis allé voir sa valeur sur Transfermarkt:2,5M.Il a 27 ans.Peut être de quoi donner des idées à notre cellule de recrutement ?