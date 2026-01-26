Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : Ainsley Maitland-Niles a fêté sa 100e au club

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Un nouveau centenaire à l'OL. Dimanche, Ainsley Maitland-Niles a disputé son 100e match avec l'OL contre Metz (2-5). L'Anglais porte ce maillot depuis 2023.

    Après Nicolas Tagliafico en mai 2025, c'est un autre latéral de l'OL qui célèbre sa 100e apparition sous ce maillot. Dimanche à Metz (2-5), Ainsley Maitland-Niles est revenu centenaire avec l'Olympique lyonnais, comme Jacky Colin et 152 autres joueurs. Titulaire, l'Anglais a livré une belle prestation, étant impliqué sur le chef-d'œuvre de Tyler Morton. Lui-même a d'ailleurs manqué de peu d'inscrire un joli but sur un retourné acrobatique.

    Buteur jeudi face aux Young Boys (0-1), l'ancien Gunner était donc tout proche de boucler une semaine parfaite. Arrivé au club en 2023, il s'est imposé comme un élément important du collectif, malgré des prestations en dents de scie selon les périodes. Mais sa polyvalence reste un atout, surtout qu'il est rarement blessé.

    Cinq buts et un capitanat

    Lors du précédent exercice par exemple, il a participé à 44 rencontres. On peut également ajouter qu'il a marqué à cinq reprises pour les Rhodaniens, et qu'il a été capitaine pour la première fois en décembre dernier contre Saint-Cyr Collonges.

    Le prochain à rejoindre cette liste sera sans doute Clinton Mata. Le défenseur central a joué en Moselle son 98e match avec l'OL. À voir dans quelle mesure Paulo Fonseca ménagera l'Angolais lors des prochaines affiches.

    à lire également
    La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz - OL
    Ligue 1 : à Metz, l'OL a sérieusement dérouillé la machine offensive
    2 commentaires
    1. Avatar
      Ahtmos - lun 26 Jan 26 à 14 h 36

      Bon anniversaire à notre couteau suisse anglais. Je suis assez fan, il a un profil unique, une belle expérience et un certain charisme important dans un groupe. Moi je le voit bien 100 match de plus, s'il continue a gagner en régularité en gardant son calme légendaire.
      Les joueurs parfaits n'existent pas de toute façon.

      Signaler
    2. Avatar
      manu - lun 26 Jan 26 à 14 h 37

      Je suis très content du retour a un bon niveau d'AMN depuis quelques match,pourvu que ça dure !Par contre,j'ai été totalement bluffé par le latéral droit Kouao de Metz hier! Apparemment,il est le meilleur messin depuis le début de la saison.Je suis allé voir sa valeur sur Transfermarkt:2,5M.Il a 27 ans.Peut être de quoi donner des idées à notre cellule de recrutement ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles a fêté sa 100e au club 14:20
    La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz - OL
    Ligue 1 : à Metz, l'OL a sérieusement dérouillé la machine offensive 13:29
    OL Académie : bon dimanche pour les U17, les U19 décrochent 12:40
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue 1 : fin du sursis pour Hans Hateboer 11:50
    Metz - OL (2-5) : Tavenot regrette les "erreurs" défensives messines 11:00
    OL : Tyler Morton sur un nuage 10:10
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Metz - OL (2-5) : Paulo Fonseca loue la "magnifique première période" 09:25
    OL : Endrick, impact immédiat 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
    OL : Corentin Tolisso victime d'un pépin musculaire 08:00
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Grâce à sa victoire, l'OL garde le contact de l'OM et creuse l'écart avec ses poursuivants 07:30
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    Metz - OL (2-5) : c'était trois fois Endrick 25/01/26
    La joie de Ruben Kluivert et Corentin Tolisso lors de Metz - OL
    Ligue 1 : l’OL finit parfaitement sa semaine à Metz 25/01/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Metz - OL : Merah remplace Sulc, Hateboer arrière droit 25/01/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets 25/01/26
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch (ex-OL) a rebondi à l’Ittihad Tanger 25/01/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Contre l’OM, Becho est devenue centenaire avec l’OL Lyonnes 25/01/26
    Sadibou Sané lors de Metz - Toulouse
    Contre l'OL, Metz doit se passer de Sané, en instance de départ 25/01/26
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Textor persiste et signe : l’OL doit de l’argent à Botafogo 25/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut